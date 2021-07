Floris Geuppert nieuwe CEO van modezoekplatform Stylight

Florian Geuppert treedt per 1 juli jl. in de schoenen als CEO van modezoekplatform Stylight, dat maakt Stylight bekend via een persbericht. Geuppert neemt de functie over van Julian von Eckartsberg, die drie jaar als CEO voor het zoekplatform werkte.

Geuppert heeft vele jaren ervaring als algemeen directeur bij verschillende digitale bedrijven. Zijn meest recentelijke functie was CEO bij Digital Content Group, die behoort tot de Holtzbrinck Group. Hier was hij verantwoordelijk voor digitale bedrijven, zoals Gutefrage, NetDoktor en Epubli/neobooks. Geuppert begon zijn carrière bij T-Online.

Geuppert in het persbericht: “Als wereldwijd platform bevindt Stylight zich in een dynamische en snelgroeiende marktomgeving. Ik kijk ernaar uit voort te bouwen op de huidige positieve ontwikkeling en samen met ons sterke team het groeipad van Stylight verder te versnellen.”