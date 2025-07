H&M Group’s hoofd AI-strategie vertrekt na zeven jaar

Linda Leopold, sinds november 2023 hoofd AI-strategie bij de H&M Group, kondigt haar vertrek aan. Via LinkedIn laat ze weten deze zomer haar zevenjarige loopbaan bij het modeconcern af te sluiten om een nieuwe weg in te slaan als onafhankelijk strategisch adviseur, schrijver en spreker op het gebied van AI.

Leopold trad in september 2018 in dienst bij H&M als hoofd AI-beleid en groeide door tot haar huidige rol. Tijdens haar tijd bij de groep bouwde ze het Responsible AI-programma van de grond af op en leidde ze belangrijke initiatieven op het gebied van digitale ethiek en generatieve AI. “Het waren bijzondere jaren waarin ik niet alleen hielp de AI-inspanningen van H&M vorm te geven, maar ook getuige was van de snelle evolutie en acceptatie van AI. Nu AI zich op een cruciaal moment bevindt, wil ik mijn kennis inzetten om organisaties te begeleiden bij een verantwoorde AI-transformatie,” aldus Leopold.

In het zakenblad Forbes werd ze in 2022 benoemd als een van ‘De 9 inspirerende vrouwelijke leiders in AI die de 21e eeuw vormgeven’. Voor haar werk bij H&M was Leopold innovatiestrateeg op het snijvlak van mode en technologie en hoofdredacteur van het mode- en cultuurtijdschrift Bon. Daarnaast schreef ze twee non-fictieboeken en was ze columnist voor Di, de grootste financiële krant van Scandinavië.