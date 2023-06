‘Hervé Léger benoemt Michelle Ochs tot nieuwe creatief directeur’

Michelle Ochs is benoemd tot nieuwe creatief directeur van Hervé Léger, zo schrijft WWD. Ochs neemt het stokje over van Juul Nielsen, die in 2018 tot creatief directeur werd benoemd.

De eerste collectie van Hervé Léger, die onder de creatieve leiding van Ochs wordt ontworpen, zal getoond worden tijdens de New York Fashion Week in september en betreft de collectie voor het voorjaar van 2024.

“Hervé Léger is een historisch modehuis. Ik ben vereerd om het team in dit volgende hoofdstuk te leiden en mijn stempel te drukken op dit iconische merk”, aldus Ochs volgens WWD. De nieuwe creatief directeur zal toezicht houden op alle creatieve aspecten; van de jurken- tot aan de sportkledingcollecties van het merk.

Voordat ze aan de slag ging voor Hervé Léger was Ochs oprichter en creatief directeur van Cushnie et Ochs en lanceerde later Et Ochs. Haar laatste collectie voor Et Ochs verschijnt voor ‘resort 2024’. Haar lijn wordt voortgezet en ze zal het team blijven adviseren.