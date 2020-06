Hunkemöller stelt nieuwe global design & buying director en CDO aan

Hunkemöller heeft het team versterkt. Het lingeriebedrijf heeft een nieuwe Chief Digital Officer aangesteld en een nieuwe Global Design & Buying Director gekozen. Het merk maakt dit bekend in een persbericht.

Het bedrijf heeft twee huidige medewerkers gepromoveerd tot de functies. Gijs van Engelen is gepromoveerd tot CDO en is daardoor ook lid geworden van het managementteam. Van Engelen begon in 2013 al bij Hunkemöller als Global Omnichannel directeur.

Charlotte Davies is gepromoveerd van Global Buying directeur tot Global Design & Buying directeur. Hierdoor is ze nu niet alleen verantwoordelijk voor de inkoop voor alle collecties, maar ook voor het ontwerp. “Met Van Engelen en Davies in deze functies vanaf juni 2020, vergroot Hunkemöller de focus op haar toch al sterke internationale omnichannel groei,” aldus het bericht.