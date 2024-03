In Beeld: De handtekening van Dries van Noten

De Antwerpse ontwerper Dries van Noten stapt in juni op als creatief directeur bij zijn eigen gelijknamige modehuis. Het modehuis, dat in 1986 werd opgericht, moet op zoek naar een nieuw creatief hoofd. Reden voor FashionUnited om Van Noten’s ontwerpershand in beeld te brengen.

Van Noten werd geboren met een liefde voor kleding. Zijn (groot) vader en moeder waren immers kleermakers en ontwerpers in hart en nieren. Van Noten’s familie dompelde hem onder in het ambacht en de vaardigheden van stoffen, wat hem enthousiasmeerde over de kracht van flair en stijl voor mannen en vrouwen. Van Noten ging op zoek naar de subjectiviteit van ‘beauty’ en de rol die het zou spelen in zijn leven.

Zijn onderzoek uit zich in ontwerpen met luxueuze lagen in een eclectische reeks kleuren, texturen en prints die het romantische gevoel van de Antwerpse ontwerper definiëren. Van Noten ziet een kledingstuk als een item dat voor zich spreekt maar deel uitmaakt van een groter verhaal; in eerste instantie de visie van een ontwerper voor een collectie, ten tweede als onderdeel van de expressie van de drager.

Van Noten haalt plezier uit het creëren van een kledingstuk dat beauty, vakmanschap en functie combineert en in balans houdt. Daarbij moet het kledingstuk draagbaar zijn en moet het na verloop van tijd nog steeds deel uitmaken van iemands levensverhaal. Van Noten jongleert met kleuren, texturen en licht.

Dries van Noten’s signatuur in 20 beelden

Dries van Noten, SS19 Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries van Noten, SS19 Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries van Noten, FW19 Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries van Noten, SS20 Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries van Noten, SS20 Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries van Noten, FW20 Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries van Noten, FW20 Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries van Noten, SS23 Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries van Noten, FW23, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries van Noten, DW24 Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries van Noten, FW24 Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries van Noten, FW24 Menswear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries van Noten, SS24 Menswear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries van Noten, FW23 Menswear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries van Noten, SS23 Menswear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries van Noten, FW20 Menswear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries van Noten, SS20 Menswear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries van Noten, FW19 Menswear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dries van Noten, SS19 Menswear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight