Interactieve kaart: Raf Simons’ carrière in vogelvlucht

De Belgische ontwerper Raf Simons heeft al jaren ervaring in de mode-industrie. Hij werkte voor diverse grote modehuizen en had jarenlang zijn eigen label. Tot vandaag, want de ontwerper heeft op Instagram bekend gemaakt dat de SS23-collectie de laatste collectie zal zijn van het merk Raf Simons.

Simons stopt echter niet met ontwerpen. Hij is namelijk samen met Miuccia Prada verantwoordelijk voor de ontwerpen bij Italiaans modemerk Prada. Voor wie ook een geheugenopfrisser nodig heeft als het aankomt op de carrière van Simons heeft FashionUnited een interactieve kaart opgesteld.

Scroll naar beneden om door de interactieve kaart te navigeren. Klik op de button ‘start exploring’ en gebruik vervolgens de pijlen.

Deze storymap werd deels eerder gepubliceerd in 2020. De interactieve kaart is geüpdatet en aangevuld.