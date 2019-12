Jaaroverzicht: de stoelendans van creatief directeuren in 2019

De stoelendans van creatief directeuren zet zich immer voort. Ook in 2019 was het weer een druk komen en gaan in de modebranche. Een overzicht van de opvallendste wisselingen van het jaar mag daarom, zoals in voorgaande jaren, niet ontbreken.

Januari – Bruno Sialelli nieuwe creatief directeur van Lanvin

De nieuwe eigenaar van Lanvin, het Chinese conglomeraat Fosun International, bevestigt dat de 31-jarige Sialelli de creatieve leiding zal overnemen van Olivier Lapidus, die al na acht maanden opstapt. Sialelli is inmiddels de vierde creatief directeur van het modehuis in vier jaar tijd; hij werd voorafgegaan door Alber Elbaz die tot 2015 groot succes boekte, Bouchra Jarrar, en Lapidus.

Sialelli is afkomstig van het Spaanse modehuis Loewe, waar hij de creatieve leiding had over de herenmode. Voordat hij in 2016 bij Loewe aan de slag ging, had hij leidinggevende functies bij modemerken als Paco Rabanne, Balenciaga en Acne Studios. Fosun zou met Sialelli een ‘centrale nieuwe richting’ in willen slaan.

Februari - Paul Andrew benoemd tot creatief directeur Salvatore Ferragamo

Paul Andrew, voormalig creatief directeur van damesmode bij Salvatore Ferragamo wordt gepromoveerd tot creatief directeur van het merk.

Hij begon in 2016 bij Salvatore Ferragamo als directeur van damesschoenen en werd een jaar later benoemd als creatief directeur van damesmode. De Engelse ontwerper werkte daarvoor negen jaar lang voor het Amerikaanse modemerk Donna Karan, waar hij vice-president was van de afdeling design, schoenen en accessoires. In 2014 won hij de CFDA/Vogue Fashion Fund Award.

Maart – Paul Surridge, creatief directeur Cavalli, stapt op

Via Instagram bevestigt Paul Surridge dat hij de functie van creatief directeur van Cavalli naast zich neerlegt en het Italiaanse modemerk verlaat. Hij zou zich willen focussen op ‘andere projecten’.

Over geruchten over zijn ontevredenheid over het beleid van Cavalli laat hij zich niet uit, maar hij bedankt nadrukkelijk Cavalli CEO Gian Giacomo Ferraris die hij een mentor noemt.

Surridge volgde in 2017 Peter Dundas op als creatief directeur van Cavalli. Dundas had het bedrijf in 2016 verlaten. Surridge studeerde aan het gerenommeerde Central Saint Martins in Londen en had vervolgens verschillende creatieve leidinggevende functies bij merken als Acne Studios, Z Zegna, Jil Sander, Calvin Klein en Burberry.

April – Daniel Roseberry nieuwe creatief directeur Schiaparelli

In april wordt de Amerikaanse ontwerper Daniel Roseberry benoemd als nieuwe creatief directeur van het historische modehuis Schiaparelli. Hij vervangt Bertrand Guyon, die na vier jaar het modehuis verlaat. Guyon sluit zich in juli aan bij het creatieve studio van Christian Dior waar hij voortaan zal samenwerken met creatief directeur Maria Grazia Chiuri.

Roseberry krijgt de verantwoordelijkheid voor alle collecties, projecten en het imago van Schiaparelli. Hij is de derde creatief directeur in korte tijd. In 2013 werd het luxe modehuis geherlanceerd met Marco Zanini aan het creatieve roer. Een jaar later werd hij opgevolgd door Guyon.

De 33-jarige Roseberry studeerde af aan de Fashion Institute of Technology in New York en werkte vanaf 2008 bij Thom Browne. In zijn laatste vijf jaar bij het Amerikaanse merk was hij verantwoordelijk voor de dames- en herencollecties.

Mei - Maria Janssen nieuwe creatief directeur Humanoid

Maria Janssen neemt het creatieve roer van het Nederlandse modemerk over van Sandra Harmsen. Met haar benoeming wil Humanoid inzetten op internationale groei. “Er komt een vernieuwing aan, maar het is geen rechtsomkeer,” vertelt zij destijds aan FashionUnited.

Janssen was voorheen trend director bij Amazon Fashion, creatief directeur van WSGN en design directeur bij Nike. Ze werd persoonlijk aangedragen als opvolger van Harmsen, die samen met Hans Boelens het merk in 1981 oprichtte. Harmsen blijft op creatief vlak betrokken bij het merk als consultant en ambassadeur. Het credo van Humanoid, dat ooit als een collectie van punkers in een anti-kraakpand begon, wordt voorgezet. “We hebben met Humanoid nooit zomaar kleren verkocht, maar producten met een ziel. En dat blijft zo,” zei Harmsen in een persbericht.

Het merk wordt bij ruim 400 boetieks in meer dan 25 landen verkocht, maar het Humanoid wil internationaal verder groeien onder creatieve leiding van Janssen. “We willen een internationaal herkenbaar merk zijn,” aldus Janssen. “We willen relevant zijn voor een nieuwe generatie. Ik wil niet zeggen ‘jongere’, want het is geen leeftijd, het is een attitude.”

Juni/Juli – Felipe Oliveira Baptista vervangt Humberto Leon en Carol Lim bij Kenzo

Felipe Oliveira Baptista neemt op 1 juli het stokje over van Humberto Leon en Carol Lim bij Kenzo. Nog twee weken daarvoor werd het vertrek van Leon en Lim bevestigd door moederbedrijf LVMH. Het duo heeft het belang in hun eigen merk, Opening Ceremony, teruggekocht van Berkshire Partners en zet zich in op de groei van het bedrijf.

Baptista was voorheen creatief directeur bij Lacoste, maar stapte na acht jaar in mei 2018 op. Hij werd dit jaar opgevolgd door de eerste vrouwelijke ontwerper van het merk, Louise Trotter.

In 2003 richtte Baptista zijn eigen merk op en won daarvoor twee keer een ANDAM Prize, in 2003 en 2005. Zijn conceptuele en sensuele ontwerpen combineren esthetiek en functionaliteit (aldus LVMH, red.). “Kenzo draait om aanstekelijke vrijheid en beweging. Alles wat M. Takada (de oprichter, red.) deed was doordrenkt met blijdschap, elegantie en een jeugdige en sterk gevoel voor humor,” aldus Baptista destijds in een persbericht. “Kenzo’s constante viering van de natuur en culturele diversiteit is en blijft altijd de basis van het merk. Deze twee onderwerpen zijn nog nooit zo relevant geweest dan vandaag en ze zullen behulpzaam zijn voor de toekomst van Kenzo.”

September - Creatief directeur en oprichter Demna Gvasalia verlaat Vetements

Demna Gvasalia verlaat Vetements, het merk dat hij in 2014 samen met Guram Gvasalia oprichtte. Het merk werd als ontwerpcollectief opgericht en werd snel een geliefd streetwear merk. Samenwerkingen met grote merken zoals Levi’s, Hanes en Manolo Blahnik volgden.

”Vetements ging altijd om het zijn van een collectief voor creatievelingen. We zullen de grenzen blijven opzoeken, terwijl we de codes en waarden van het merk respecteren, door creativiteit en talent te steunen,” zei Guram destijds in een statement.

Demna wil volgens het statement ‘verder met andere projecten’. Hij is ook creatief directeur van Balenciaga. “Ik startte Vetements omdat ik genoeg had van mode en tegen alle verwachting in veranderde mode sinds Vetements verscheen en het opende ook de deur voor velen andere,” zei hij in het statement.

Oktober – Emma Cook volgt Niall Sloan op bij Escada

De Britse ontwerper Emma Cook wordt benoemd als global design director en vervangt daarmee Niall Sloan.

Cook studeerde af aan Central Saint Martins in Londen en werkte vervolgens voor Martine Sitbon, Ruffo en Donna Karan. Van 2000 tot 2015 had zij haar eigen modemerk, en in de afgelopen jaren werkte ze als adviseur voor Victoria Beckham, Ports 1961, Stella McCartney en Aries.

Cook is voor Escada de vierde design directeur in zeven jaar tijd. Het modemerk werd in 1978 opgericht door Wolfgang en Margeretha Ley.

Oktober - Tod’s benoemt Walter Chiappioni als creatief directeur

Tod’s benoemt de Italiaanse Chiappioni als creatief directeur van de dames- en herencollecties van het merk. De 41-jarige ontwerper studeerde aan de European Institute of Design en maakte eind jaren negentig zijn modedebuut. Hij werkte enige tijd voor Givenchy in Parijs en keerde in 2007 terug naar Italië, waar hij voor luxe merken als Valentino, Gucci, Miu Miu en uiteindelijk Bottega Veneta werkte.

Vóór de benoeming van Chiappioni zat de damescollectie van Tod’s sinds het vertrek van Alessandra Facchinetti in 2016 zonder creatief directeur. Haar ontwerpteam nam het toen van haar over. Afgelopen zomer stapte Andrea Incontri op na vijf jaar als creatief directeur van de herencollecties.

Oktober – Artistiek Directeur Mark Howard Thomas verlaat Helmut Lang

Mark Howard Thomas stapt na amper twee jaar op als creatief directeur van herenmode bij Helmut Lang. Hij maakt zijn vertrek bekend via Instagram. Hij zou volgens WWD voor Lacoste als herenmodeontwerper aan de slag gaan, maar vooralsnog is daar niets meer over bekend. Inmiddels is de Britse Louise Trotter bij Lacoste verantwoordelijk geworden voor de damescollecties.

Bij Helmut Lang werkte Thomas nauw samen met Thomas Cawson, creatief directeur van de jeansdivisie van het modehuis. In zijn tijd bij Helmut Lang werkte Thomas aan het herstellen van het erfgoed van het merk. Daarvoor werkte de ontwerper onder andere voor Joseph in Londen en voor Givenchy in Parijs. Zijn vervanger is nog niet gevonden.

December – Alessandro dell’Acqua verlaat Rochas

Alessandro dell’Acqua neemt na zes jaar aan het creatieve roer afscheid van Frans modehuis Rochas. Dell’Acqua was verantwoordelijk voor de damesmode van het merk en zette het modehuis opnieuw op de kaart. Zijn laatste collectie voor Rochas wordt in februari gepresenteerd.

Dell’Acqua richtte in 1996 zijn eigen damesmerk op, en twee jaar later volgde ook een herencollectie. In 2009 begon hij bij kasjmierspecialist Malo. Datzelfde jaar liet hij weten dat zijn gelijknamige merk zonder zijn goedkeuring geproduceerd zou worden en nam hij er afstand van. Een jaar later lanceerde hij zijn label No.21, waarmee hij in Milaan debuteerde. Tot 2013 ontwierp hij ook voor modemerk Les Copains in Italië, maar verliet het bedrijf om Marco Zanini op te volgens als creatief directeur damesmode bij Rochas. Zijn opvolger is nog niet bekend gemaakt.

Foto’s: Bruno Sialelli/via Lanvin, Paul Andrew/via Salvatore Ferragamo, Paul Surridge/Cavalli via Catwalkpictures, Maria Janssen/Humanoid, Humberto Leon en Carol Lim/Kenzo Men's AW 2019 via Catwalkpictures, Demna Gvasalia/Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP, Walter Chiappioni via Tod’s, Helmut Lang SS20 via Catwalkpictures.