John Hayes, president Heritage Brands bij PVH Corp., vertrekt

John Hayes, president Heritage Brands bij het mode- en ondergoedconcern PVH Corp., heeft vandaag zijn laatste dag bij het bedrijf. Dat laat hij weten in een bericht op Linkedin. ‘Ok, dat was het, ik ben klaar’, schrijft hij. Hayes was 32 jaar lang werkzaam bij PVH Corp., waarvan negen maanden als president. PVH Corp. is het moederbedrijf van onder meer Tommy Hilfiger en Calvin Klein.

De heritage-tak van PVH Corp., met daarin de labels Izod, Van Heusen, Arrow en Geoffrey Beene, werd in juni verkocht aan de Authentic Brands Group. Hayes was als president betrokken bij de verkoop. Hij was ook degene die verantwoordelijk was voor de sluiting van de 150 winkels in deze tak.

Hayes’ begon in 1989 bij PVH Corp. als financieel analist en werkte zich op tot CFO van de heritage-tak, een functie die hij tussen 2016 en 2021 bekleedde. Hij was betrokken bij verschillende herstructureringen en overnames. “We hebben het bedrijf laten groeien van een miljard dollar naar tien miljard dollar,” aldus Hayes op Linkedin. “We hebben bedrijven overgenomen die zo groot waren als ons eigen bedrijf en hebben ze succesvol geïntegreerd. We hebben merken en categorieën gelanceerd.” En, schrijft hij: “We hebben een cultuur gebouwd waarin mensen konden bloeien.”