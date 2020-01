Kenzo-oprichter start luxe home en lifestyle merk

Kenzo Takada, de oprichter van Kenzo, start een nieuwe merk. Takada presenteert het nieuwe merk tijdens Maison & Objet in Parijs en het zal gaan om een homewear en lifestyle merk, zo meldt FashionNetwork..

De naam van het merk wordt uitgesproken als K3. Het merk biedt onder andere banken, stoelen, dekbedovertrekken en accessoires. De eerste collectie is gebaseerd op de natuur en Japanse kersenbloesem naast de Maiko, een leerling Geisha, zo meldt FashionNetwork.

Kenzo Takada richtte het modehuis Kenzo op en verkocht het merk in 1993 aan LVMH. Takada kondigde in 1999 zijn pensioen aan, maar sindsdien is hij nog actief geweest als ontwerpen van meerdere producten.