Lenzing AG CEO stapt op

Stefan Doboczky, de CEO van Lenzing AG, stapt op bij het bedrijf. De laatste dag van de CEO is op 30 september, zo is te lezen in een persbericht. Cord Prinzhorn is aangesteld als interim CEO.

“Het ontwikkelen en implementeren van de Lenzing strategie is de laatste jaren de hoeksteen van mijn werk geweest. Na een lange periode heb ik besloten dat dit de juiste tijd is voor een persoonlijke verandering,” aldus Doboczky in het bericht. “De strategie is geimplementeerd, het bedrijf is op het juiste pad - dit is het ideale moment om het stokje door te geven. Een ding is zeker: Lenzing zal altijd een speciale plek in mijn hart hebben.”

Peter Edelmann, voorzitter van de raad van toezicht van Lenzing AG, bedankt in het bericht Doboczky voor zijn inzet. “Dankzij zijn leiding zit Lenzing nu op een stabiel en winstgevend pad met een duidelijke toewijding om klimaatneutraal te zijn in 2050. En dat alles ondanks de uitdagingen van de covid-19 pandemie.”

Lenzing AG is gespecialiseerd in het produceren van cellulose vezels op basis van houtvezels.