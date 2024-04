Levi’s benoemt nieuwe CCO

Levi Strauss & Co. heeft Gianluca Flore benoemd tot nieuwe Executive Vice President en Chief Commercial Officer. Dit meldt het bedrijf in een persbericht. Flore heeft ruim twintig jaar internationale ervaring in de luxe modesector en zal vanaf 29 juli verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van Levi’s wereldwijde commerciële strategie.

Flore heeft volgens zijn LinkedIn-profiel ruim 7 jaar bij Burberry Group gewerkt. In september 2021 promoveerde hij naar CCO van het luxe modehuis, waar hij de commerciële leiding had over vijf regio's en meer dan 400 winkels. Daarvoor begon hij in 2017 als manager van Burberry’s ‘Americas & Global Retail Excellence’, waar hij vanuit New York de distributie en positionering van het merk verbeterde. Flore heeft ook leidinggevende functies bekleed bij de luxegroep Kering, waaronder als CEO van Brioni, waar hij volgens het persbericht een winstgevend retailbedrijfsmodel opzette.

Het persbericht benadrukt dat Flore bekendstaat als een ‘uitstekende leider’ die meerdere modebedrijven heeft geholpen bij het realiseren van winstgevende groei.