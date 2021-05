Loe Limpens nieuwe creatief- en duurzaamheidsdirecteur Hema

Hema stelt Loe Limpens per 1 juni 2021 aan als nieuwe creatief- en duurzaamheidsdirecteur, zo luidt het persbericht van Hema. Limpens zal verantwoordelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van het Hema-ontwerp en voor duurzaamheid. De toekomstige creatief- en duurzaamheidsdirecteur komt bovendien aan het hoofd te staan van de Hema-foundation.

Limpens is een van de oprichters van Yellow Dress Retail, een bureau gespecialiseerd in retail design, retail communicatie en private label verpakkingsontwerpen. Limpens in het persbericht: “Retail design is geen losse rol binnen een organisatie. Alle zichtbare en hoorbare uitingen moeten bij elkaar passen. De klant moet steeds weer dezelfde boodschap ontvangen en hetzelfde gevoel krijgen. Retail design is een ‘Gesamtkunstwerk’.”

Limpens was eerder werkzaam bij Albert Heijn, zit in de jury van een aantal retail design awards en is een spreker op gebied van trends, ontwerp en retail. Met de komst van Limpens neemt Hema afscheid van Sally Bendelow als creatief directeur.