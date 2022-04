Marta Ortega neemt de teugels in handen bij Inditex

Er is een wisseling van de wacht in de Raad van Bestuur van Inditex. In navolging van het stappenplan van de textiel-multinational, eigenaar van bekende modeketens en merken als Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho en Zara Home, nam Marta Ortega op 1 april 2022, officieel de teugels van het bedrijf in handen. Zij neemt nu de rol van niet-uitvoerend voorzitter van de textielgigant op zich, vergezeld door een raad van bestuur die zal worden geleid door Óscar García Maceiras. Deze zal de functie van CEO van het bedrijf, die hij sinds afgelopen november 2021 bekleedt, houden.

Marta Ortega is, zoals bekend, de dochter van Amancio Ortega, oprichter en meerderheidsaandeelhouder van Inditex. Haar moeder, Flora Pérez Marcote, participeert ook in de vennootschap als vertegenwoordiger van Pontegadea Inversiones. Dit is de vennootschap onder wier paraplu zowel de voornaamste deelneming in Inditex als een groot deel van Amancio Ortega's activa en vastgoedbeleggingen worden gehouden.

Marta Ortega is afgestudeerd aan de Regent's University in Londen in International Business. Na haar studie in 2007 trad de nieuwe niet-uitvoerende voorzitter van Inditex onmiddellijk in dienst bij het textielconcern. Bij de multinational waar zij haar loopbaan begon, had ze meerdere taken met verantwoordelijkheden in verschillende internationale regio's en met betrekking tot de verschillende bedrijfslijnen van het bedrijf.

Na deze eerste periode, mengde Ortega zich met het ontwerp en de productontwikkeling van de "Woman"-lijn van Zara. Zij maakte deel uit van het managementteam van Zara. Zoals het textielbedrijf zelf uitlegt, heeft Marta Ortega vanuit haar positie binnen de hoofdketen van de groep een prominente rol gespeeld op het gebied van productontwerp en merkstrategie, in een rol van waaruit zij verantwoordelijk is geweest voor de uitvoering van verschillende acties die de afgelopen jaren tot uiting zijn gekomen en waarmee de keten haar waarde als merk constant heeft verhoogd. Daartoe behoren de creatie van nieuwe productlijnen met een hoge toegevoegde waarde, zoals de SRPLS-lijn van Zara of de Charlotte Gainsbourg by Zara-collectie, of het aantrekken van vooraanstaande professionals uit de modewereld, die reeds deel uitmaken van het creatieve ecosysteem van de keten, zoals Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Templer en Luca Guadagnino.

Beeld: Marta Ortega Pérez

Vanuit haar nieuwe functie als niet-uitvoerend voorzitter van Inditex zal Marta Ortega naast al deze verantwoordelijkheden, toezicht blijven houden op het product en het merkimago van Zara. Deze functies zal zij combineren met die van haar nieuwe functie als voorzitter van Inditex, en als bestuurder van de ondernemingen Partler Participaciones en Pontegadea Inversiones. Dit zijn beide ondernemingen die als "belangrijke aandeelhouders" van Inditex worden aangemerkt en via welke de familie Ortega haar controle uitoefent over de textiel-multinational, waarvan zij bijna 60 procent, precies 59,29 procent, van het aandelenkapitaal in handen heeft. Marta Ortega, die in ruil voor haar diensten jaarlijks 900.000 euro zal ontvangen als voorzitter en nog eens 100.000 euro als bestuurder van Inditex, is de directe eigenaar van in totaal 27.372 aandelen van de textiel-multinational.

Culminatie van generatieoverdracht dat in 2011 is begonnen

In deze nieuwe fase die de Spaanse modegigant nu ingaat, zal de leiding van de groep in handen zijn van Marta Ortega, als niet-uitvoerend voorzitter, samen met Óscar García Maceiras, CEO van Inditex. Het duo zal de functies samenbrengen die Pablo Isla tot nu toe vervulde. Hij werd in 2005 benoemd tot vicevoorzitter en CEO van Inditex en in 2011 was hij gepromoveerd tot uitvoerend voorzitter van de multinational. Isla heeft nu geen verantwoordelijkheden meer binnen de onderneming. Hij heeft nog geen informatie gegeven over wat zijn nieuwe professionele projecten zullen zijn. Voor zijn werk aan het hoofd van Inditex is hij verkozen tot de beste CEO ter wereld door de Harvard Business Review in 2017, en hij is de beste CEO van het decennium benoemd, door het tijdschrift Forbes in 2020.

Met deze benoeming van Isla benadrukt de textiel- en modegigant dat het proces van generatieoverdracht, dat in 2011 begon met het vertrek van Amancio Ortega uit het presidentschap van de groep en zijn vervanging door Pablo Isla, is voltooid. In die tijd prezen velen de beslissing van Ortega om het beheer van de groep te professionaliseren en niet te beperken tot haar waarde als familiebedrijf, vooral gezien de goede economische prestaties en het groeitempo dat Inditex onder leiding van Isla doormaakte. In zijn begindagen werd hij echter niet helemaal goed ontvangen door analisten, vanwege zijn profiel, dat ver verwijderd was van de ingewikkelde wereld van mode en textiel.

Marta Ortega's uitdagingen als voorzitter van Inditex

Nu de Spaanse multinational voor toekomstige uitdagingen staat, zien we dat Marta Ortega de teugels van het bedrijf in handen neemt tijdens een situatie die verre van kalm is. Dit leek ook in november 2021 het geval te zijn, toen haar benoeming tot niet-uitvoerend voorzitter van Inditex werd aangekondigd.

Na twee jaar in het teken van een zware pandemie, waarin de Spaanse multinational voor het eerst in haar geschiedenis in de rode cijfers terecht kwam, werd verwacht dat Marta Ortega tot voorzitter van Inditex zou worden benoemd zodra de onderneming haar omzet- en winstcijfers van vóór de pandemie zou hebben teruggewonnen. Dit zou een nieuwe fase van groei en winstgevendheid inluiden, onder leiding van Ortega.

Dit was echter niet volledig bereikt tegen het einde van het laatste volledige boekjaar in 2021. Marta Ortega neemt nu dus de teugels van Inditex in handen, in een scenario waarin de onderneming haar herstel nog moet formaliseren en dat bol staat van toenemende uitdagingen en onzekerheden.

In dit verband zal Marta Ortega, als nieuwe voorzittter van Inditex en met de steun van Maceiras in zijn rol als CEO van het bedrijf, zowel onmiddellijke als kortetermijnuitdagingen moeten aangaan. De uitdaging om het bedrijf eindelijk terug te brengen naar de omzetcijfers van voor de pandemie is groot. Verder zal Ortega rekening moeten houden met groeiende concurrenten zoals Shein, de Chinese fast fashion-multinational die is opgenomen in de lijst van 100 meest invloedrijke bedrijven ter wereld in 2022 van het Time magazine. Ze zal ook rekening moeten houden met de portefeuille van Inditex, die is opgenomen in de lijst van 100 meest invloedrijke bedrijven ter wereld in 2022 van het Time magazine. Verder is het belangrijk om te blijven optimaliseren en te moderniseren.

Ook niet onbelangrijk is de voortzetting van de optimalisering en de actualisering van de productportefeuille en de commerciële netwerken van de verschillende ketens van de groep. Net als het opvangen van de klap die de onderneming op haar rekeningen krijgt door haar beslissing om haar activiteiten in Rusland stop te zetten, ten gevolge van de oorlog die in Oekraïne woedt.

Dit zijn redelijk veel uitdagingen, naast de aanhoudende verstoringen in de waardeketens en de logistiek, waaronder een transportstaking in Spanje die al gevolgen heeft voor haar online besteldienst, of een torenhoge inflatie die de koopkracht van de samenleving als geheel vermindert, en bij uitbreiding de gemeenschap van klanten van de merken van Inditex.

Een reeks turbulenties op het internationale toneel, waaraan nog de beperkingen moeten worden toegevoegd die nog steeds worden opgelegd door de gevolgen van een nog niet overwonnen pandemie, en die reeds aanzienlijke gevolgen hebben voor de koers van het aandeel van de multinational. De aandelen zijn met min 33,37 procent gedaald sinds de aankondiging van de benoeming van Marta Ortega tot niet-uitvoerend voorzitter van het bedrijf; van 29,67 euro per aandeel bij het sluiten van de handel op maandag 29 november 2021, de dag voor de aankondiging, tot 19,77 euro per aandeel op 1 april. Een daling die er al toe heeft geleid dat Inditex haar positie als bedrijf met de hoogste waarde in de bedrijfsindex Ibex 35 heeft verloren aan het elektriciteitsbedrijf Iberdrola. Dit na een dag waarop het sloot met een kapitalisatie van 61.6 miljard euro, vergeleken met de 63.7 miljard euro die het elektriciteitsbedrijf bereikte.

Meer inzet voor duurzaamheid en nieuwe gebieden zoals de metaverse

Om het hoofd te bieden aan deze reeks uitdagingen waarmee de textiel-multinational nu wordt geconfronteerd, zal Marta Ortega profiteren van zowel de solide economische situatie waarin de onderneming zich bevindt, als haar buitengewoon dynamische omnichannel-structuur. Een netwerk dat bestaat uit een geheel van verschillende platforms en fysieke winkels, waarvoor het bedrijf miljoenen heeft geïnvesteerd om een steeds grotere en naadloze integratie te bereiken. Het blijft belangrijk om te werken aan de distributie en het beheer van haar verkoopkanalen en collecties, waardoor zij kan beschikken over een geoptimaliseerd model dat in staat is haar voorraadniveaus laag te houden en zo bij te dragen tot de rentabiliteit van Inditex en tot haar eigen waarde als duurzame onderneming.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.ES. Vertaling en bewerking van het Spaans naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.