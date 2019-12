Massimo Piombini wordt de nieuwe CEO van Diesel. Dat kondigt OTB, het moederbedrijf van Diesel, aan in een persbericht. Piombini treedt per februari 2020 aan bij het Italiaanse kledingbedrijf.

Begin december vertrok Piombini bij zijn vorige werkgever, Balmain, waar hij na drie jaar zijn baan als CEO opgaf vanwege persoonlijke redenen. Voor Balmain werkte Piombini bij verscheidene andere luxemerken, zoals Valentino, Bally, Bulgari en Gucci.

Piombini vervangt Diesel’s vorige CEO, Marco Agnolin. Agnolin vertrok afgelopen maart bij Diesel, kort nadat de Amerikaanse tak van het bedrijf uitstel van betaling had aangevraagd wegens grote verliezen. Na het vertrek van Agnolin bleef Diesel maandenlang zonder CEO.

Diesel is het eerste merk van OTB, dat ook merken als Viktor & Rolf, Maison Margiela en Marni onder zijn hoede heeft. Diesel werd ruim veertig jaar geleden opgezet door Renzo Rosso, nog steeds bestuursvoorzitter van OTB. In het persbericht zei Rosso over het aantreden van Piombini: “Ik hoop dat Piombini de motor van Diesel kan aandrijven en het merk kan brengen waar het verdient te zijn”.

Diesel is gesitueerd in Breganze, Italië. Het bedrijf is in ruim honderd landen over de gehele wereld te koop via online en fysieke verkooppunten. Diesel heeft daarnaast licentie-overeenkomsten met meerdere internationale bedrijven op het gebied van mode en lifestyle. Zo is er niet alleen Diesel-kleding, maar bestaan er ook Diesel-parfums, sieraden, brillen, meubels en serviezen.

Photo: OTB / Diesel