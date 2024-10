Mode Stipendium-winnaar Camiel Fortgens: “We gaan de wereld veroveren”

De dertiende Mode Stipendium-winnaar is bekend: Ontwerper Camiel Fortgens mag het Cultuurfonds Mode Stipendium in ontvangst nemen. Fortgens voegt zich bij een lijst van ontwerpers(collectieven) die de stimuleringsprijs eerder in ontvangst namen.

Fortgens is een Nederlandse ontwerper die voornamelijk in het buitenland opereert. In Nederland blijft hij werken onder de radar - tot nu, nu hij de stimuleringsprijs voor buitengewoon getalenteerde en gevorderde Nederlandse modevormgevers in ontvangst neemt. Hij staat bekend om zijn ruwe streetstyle-achtige ontwerpen, experimentele vaardigheden en bewuste imperfecte afwerkingen. Zijn ontwerpen veroverden al menig terrein in Japan, waar Fortgens wordt geroemd om zijn originaliteit, maar ook in Amerika, Azië en Korea won hij veel populariteit. In Nederland heeft het gelijknamige label twee verkooppunten én een eigen winkeltje grenzend aan het atelier in Broedplaats LTS (Amsterdam).

Over Camiel Fortgens: Zijn merk, Camiel Fortgens, ontstaat in 2014, nadat de Nederlandse ontwerper afstudeerde van de bachelor ‘Design, Identity’ aan de Design Academy in Eindhoven. Door geen modeopleiding te doen, werd hij niet besmet met moderegels die uiteindelijk een ‘perfect ontwerp’ moeten vormen. Hij kan de dingen vanaf nul bekijken en kleding creëren op zijn eigen manier. Zo ontstaat een kledingstuk bij hem pas tijdens het maken. Fortgens heeft wel een idee in zijn hoofd die wordt uitgewerkt in een toile, maar het echte ontwerp ontstaat pas als hij aan het toile sleutelt. Soms knipt hij een mouw te kort of naait hij een naad scheef. Het kan gezien worden als een fout, maar ook als een imperfectie en dat is juist de signatuur van Fortgens - waarom moet alles eigenlijk zo perfect zijn?

Camiel Fortgens wint dertiende Cultuurfonds Mode Stipendium

De ontwerper weet al enige tijd dat hij de dertiende ontvanger is van het Mode Stipendium, maar na dinsdagavond 15 oktober mag hij het eindelijk van de daken schreeuwen. Fortgens neemt dan de Nederlandse mode-onderscheiding in ontvangst in cultuurhuis De Nieuwe Liefde in Amsterdam. “We waren totaal verrast”, vertelt Fortgens een aantal weken voor de bekendmaking aan FashionUnited in zijn atelier. Hij spreekt in meervoud, want de prijs neemt hij niet alleen in ontvangst. “Ik win het Mode Stipendium niet alleen, maar met mijn team.” De ontwerper kijkt zijn compagnon en mede-eigenaar van het merk, Tanja Bindels, trots aan. “Ik leerde Tanja via-via kennen toen ik op zoek was naar iemand die patronen kon maken”, lacht hij, “want dat kon en kan ik niet. Iedereen heeft zo zijn talenten en zonder mijn team ben ik nergens.” Fortgens gaat verder: “We hadden het niet per se verwacht vanuit Nederland, we waren er totaal niet mee bezig. Dat ons werk gezien wordt, is heel bijzonder. Maar dat het erkend wordt, is al helemaal te gek.”

Fortgens had vanaf het begin het gevoel dat hij met zijn creaties naar het buitenland moest. Dus ging hij naar het kloppend hart van de modewereld - Parijs. Hij zocht de pers niet op, wilde niet te veel pushen en werkte samen met een klein clubje retailers die zijn werk mochten verkopen. Zijn strategie: Langzame groei. “We wilden het merk verspreiden over de markt via wholesale, zodat mensen het merk leerden kennen in de winkel en niet via een bekendheid die het merk voor even draagt. We willen geen hype zijn. Mensen moeten het merk kopen met de gedachte dat ze iets unieks in handen hebben.” Zijn aanpak lijkt te werken. “Het zorgt ervoor dat we geen klanten, maar fans hebben. We krijgen heel veel berichten via sociale media van fans die zeggen dat ze gelukkig worden van onze kleding. Dat is wat je wil bereiken.” Fortgens verkoopt zijn kleding in winkels waarbij wordt gestreefd naar hoogwaardige kwaliteit. In Japan vindt men het merk in kleine, exclusieve winkels, in Europa bevindt het merk zich vaak in winkels waarbij sneakers een hoofdrol spelen.

Waar Fortgens en zijn team nu staan? “Aan het begin”, lachen Fortgens en Bindels. “We zijn in 2014 begonnen, maar we zijn sinds een jaar echt een BV. Alles begint nu op zijn plek te vallen. We snappen beter hoe het werkt.” Fortgens begon zijn modecarrière met geen enkele kennis over het modevak of ondernemerschap. Dus, stelde hij een team samen van personen die goed zijn in hun eigen vak. Zo heeft hij nu een ‘businessmaster’, ‘stoffenmaster’ en ‘modemaster’. “We leren alles door het gewoon maar te doen en inmiddels werken we als een geoliede machine.” Bovendien gaat de samenwerking met fabrieken in Portugal, Oekraïne, Bulgarije en China soepeler en weten ze hoe ze een collectie moeten opbouwen die het DNA in stand houdt. “We willen toewerken naar één basislijn en één researchlijn.” In de reseachlijn speelt Fortgens met kledingstukken uit zijn archief om tot een snel resultaat te komen. Hij pakt een rode trui uit zijn archief. De mouwen hebben een andere tint rood dan de romp. Aan de trui is een beige gebreide balaclava bevestigd. “Een typisch voorbeeld: Ik wilde een rode hoodie. Ik pakte een trui die ik had gekocht op de markt. We hadden nog rode stof liggen. Ik bevestig de twee aan elkaar, maar ik wilde een hoodie. Ik had geen muts liggen, wel een balaclava. Toen dacht ik: Eigenlijk is het wel heel leuk zo.” Een kwestie van doen en zien wat er gebeurt.

Naast de focus op de basis- en researchlijn zal Fortgens meer met vrouwelijke silhouetten komen. Hij begon met kleding. “Niet een uniseks, want kleding is voor iedereen en iedereen kan mijn kleding dragen.” Zijn kleding is veel te zien op de Parijse mannenmodeweken, maar ontbreekt nog op de vrouwelijk variant. Daar komt nu verandering in, want Fortgens werkt een aantal bestaande kledingstukken uit in vrouwelijke vormen. Hij debuteert in 2025 op de Paris Fashion Week met damesmode.

Camiel Fortgens wint Mode Stipendium 2024: “Zet het in om verdere bekendheid te creëren”

Fortgens en zijn team nemen niet alleen de titel Mode Stipendium in ontvangst, aan de onderscheiding zit ook een geldprijs vast. Zo ontvangen zij 50.000 euro om het bedrijf mee te laten groeien en verder te zetten. Aan plannen heeft Fortgens geen gebrek; investeren in een nieuwe website, een persbureau en een uitbreiding naar het schoenensegment. “Deze ‘bonus’ helpt ons een stap verder te komen. We starten met een samenwerking met een persbureau in Parijs. We willen meer bekendheid creëren en dit is de manier om dat te doen. Parijs is het kloppend hart van de modewereld.” De samenwerking met een persbureau in Parijs is een droom die uitkomt. “We wilden dit echt al vanaf het begin en we kunnen het nu gaan waarmaken. Het zal de Europese markt een boost geven.” Verder wordt de geldprijs ingezet voor een nieuwe website om de online verkopen te optimaliseren en gaat er een deel van het bedrag naar de Parijse show in januari 2025. Mocht er dan nog geld overblijven, kijkt Fortgens naar het produceren van zijn eerste paar schoenen.

Wat Fortgens ziet als hij in een glazen bol kijkt? Dan heeft hij, samen met zijn team, de wereld veroverd. Hij denkt na over een grote, eigen multibrand-winkel die kleine, unieke merken een podium geeft. Het moet ook een plek worden waar ontwerpers, van interieur tot mode, elkaar kunnen ondersteunen. De plaats voor deze winkel? “Misschien in Amsterdam en dan eentje in Japan of Korea. En daarna in Amerika.” Daarnaast ziet hij een eigen fabriek wel zitten. “In een heel mooi pand in Italië.” Maar voordat het zover is, wil Fortgens verhuizen naar een nieuwe studio, een basis- en reseachlijn ontwerpen en samenwerkingen smeden met gerenommeerde merken zoals Carhartt en Dickies.