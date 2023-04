Modedynastieën: ‘Nepo baby’ of terechte opvolger?

Mode draait om een netwerk van connecties, maar wat als die niet opgebouwd hoeft te worden, maar in plaats daarvan wordt geërfd?

De afgelopen maanden heeft het internet ingezien dat Hollywood een broedplaats is, niet alleen voor goed uiterlijk, maar voor privileges. Hoewel het concept en het debat dat het heeft losgemaakt niet echt baanbrekend zijn, heeft het internet wel een term in het leven geroepen die sindsdien de wereld heeft veroverd: nepotisme baby, of de meer buzzy, tweetbare versie ervan, de ‘nepo baby’.

Terwijl het internet watertandt bij beroemde ‘nepo-baby's’ - die met herkenbare kenmerken, zoals modellen met beroemde ouders als Gigi en Bella Hadid, Kendall Jenner of Cindy Crawfords dochter Kaia Gerber - lijken anderen door de mazen van het sociale bewustzijn te zijn geglipt. In de mode-industrie is er een brigade van jonge topmannen en -vrouwen die geen naam voor zichzelf hoefden te maken puur vanwege een achternaam die bekendheid vergaarde lang voordat ze oud genoeg waren om zelf in het familiebedrijf te stappen.

Nepo-baby's of opvolging op zijn best?

Terwijl het debat over nepo-baby's meestal gebaseerd is op hun voor de hand liggende privileges en gezegende genetica, wordt het gesprek ingewikkelder als men kijkt naar de erfopvolging van enkele van de meest gewaardeerde dynastieën in de modewereld. Zijn de toekomstige CEO's simpelweg bevoorrecht, of zijn ze bereid geweest het familiebedrijf over te nemen terwijl anderen zandkastelen bouwden in plaats van imperia?

Vooral wanneer kinderen van bedrijfsoprichters nog vrij jong zijn - onder de 40 - rijzen deze vragen. Een blik op de vaak vergelijkbare cv's van de jonge wonderkinderen kan licht werpen op de zoektocht naar een antwoord.

De Arnault-dynastie

Elk imperium heeft een opvolger nodig en Bernard Arnault, CEO van luxeconglomeraat LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton heeft vijf potentiële troonopvolgers. Alle vijf de kinderen van Arnault - Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric en Jean - zijn momenteel betrokken bij het familiebedrijf, zij het in verschillende hoedanigheden.

"Van jongs af aan heeft onze vader ons er altijd veel bij betrokken. Hij vertelde ons over de groep, zijn werk en zijn klanten. We werden geraadpleegd (...). Ik herinner me dat ik op tienjarige leeftijd met hem naar Dior ging", herinnert Delphine Arnault zich in het boek van Élodie Andriot, "Patronnes - Tête-à-tête avec les numéros unes". Delphine werd onlangs benoemd tot voorzitter en chief executive officer van Christian Dior Couture.

Alexandre Arnault

De neiging van Arnault om zijn kinderen van jongs af aan bij het familiebedrijf te betrekken wordt nog duidelijker als we de carrières van zijn drie jongste kinderen onder de loep nemen. Alexandre kwam voor het eerst in het nieuws toen hij op 24-jarige leeftijd werd benoemd tot co-CEO van het Duitse bagagebedrijf Rimowa, waarin LVMH in 2016 een belang van 80 procent verwierf.

Volgens Business of Fashion was het Alexandre die niet alleen als eerste het potentieel van het erfgoedmerk had ingezien, maar was ook degene die als eerste eigenaar Richard Morszeck de hand had gereikt. Vandaag, op 30-jarige leeftijd, is Alexandre uitvoerend vice president van product en communicatie bij Tiffany & Co. Tiffany’s is de grootste overname ooit van luxe conglomeraat LVMH. Onder zijn leiding heeft de luxejuwelier samengewerkt met belangrijke beroemdheden als Jay-Z, Beyoncé en Blackpink's Rosé en onlangs heeft het ook de handen ineen geslagen Nike voor een veelbesproken sneaker-samenwerking - die Alexandre trots droeg tijdens een wedstrijd van de New York Knicks.

Frédéric Arnault

Afbeelding: Tag Heuer CEO Frédéric Arnault. | Beeld via: LVMH

Niet veel mensen kunnen vertellen dat ze slechts twee jaar na hun afstuderen aan het roer staan van een wereldwijd luxemerk, maar voor Frédéric Arnault, die in september 2018 afstudeerde aan de prestigieuze École Polytechnique met een diploma in computationele en toegepaste wiskunde, is dit wel degelijk de realiteit. Volgens zijn LinkedIn-profiel begon de nu 28-jarige tijdens zijn studie als zomerstagiair voor Facebook en McKinsey & Company, hetzelfde bedrijf waar zijn halfzus Delphine jaren eerder werkte. In zijn laatste studiejaar ging hij echter aan de slag bij het Zwitserse luxe horlogemerk Tag Heuer en kreeg hij de leiding over de smartwatchactiviteiten van het bedrijf. De nakomeling van Arnault werd vanaf het begin klaargestoomd om de volgende CEO van Tag Heuer te worden, waarbij CEO Stéphane Bianchi hem op die rol voorbereidde - een zet die uiteindelijk in juni 2020 zijn beslag kreeg, toen Bianchi de teugels overdroeg aan de toen 25-jarige Frédéric Arnault en opklom naar het hoofd van de horloge- en juwelendivisie van LVMH.

Jean Arnault

Jean Arnault heeft momenteel misschien nog niet de leiding over een van de merken van zijn vaders imperium, maar de jongste Arnault is goed op weg om in de voetsporen van zijn broers en zussen te treden. Jean heeft twee masterdiploma's op zak, een in werktuigbouwkunde van het Imperial College in Londen en een diploma financiële wiskunde van het Massachusetts Institute of Technology. Nadat hij zijn studie in de zomer van 2021 had afgerond, werd hij benoemd tot directeur marketing en ontwikkeling van horloges bij Louis Vuitton - hetzelfde merk waar hij - volgens zijn LinkedIn-profiel - in 2017 twee maanden als verkoopassistent had gewerkt. "Ik was een student in Londen toen Frédéric bij Tag Heuer begon te werken," zei Jean in een gesprek met de Financial Times, waarin hij aangaf dat zijn oudere broer Frédéric zijn passie voor horloges heeft aangewakkerd. "We hebben een hechte band en hij begon met me te praten over de nieuwe horloges en alle verschillende dingen waar hij aan werkte. Ik was gefascineerd."

Marc O'Polo: Zo vader zo zoon

Afbeelding (van links naar rechts): Dieter Holzer, Werner Böck, Maximilian Böck. | Beeld via: Marc O'Polo

Toen Werner Böck in 1987 meer dan 40 procent van het Zweedse moederbedrijf van Marc O'Polo overnam, stond zijn zoon Maximilian nog in de kinderschoenen. Tien jaar later werd Böck Senior meerderheidsaandeelhouder van het merk, dat nu gevestigd is in Stephanskirchen in Duitsland en geleid wordt door zijn zoon. Maximilian Böck is pas 35 en staat al bijna twee jaar aan het roer van het familiebedrijf.

Hij was zeker voorbereid op zijn rol. Na een stage in inkoop en detailhandel bij Peek & Cloppenburg werkte Böck Junior als inkoper voordat hij de overstap maakte naar het bedrijf van zijn familie. Hij bekleedde eerst de functie van directeur retail voordat hij naast Dieter Holzer werd benoemd tot chief retail officer en co-CEO. Dit laatste moest hem voorbereiden op zijn latere rol als enige CEO. Met zijn zoon aan het roer kan de langdurige en momenteel succesvolle ontwikkeling van het bedrijf ook in de toekomst worden gewaarborgd, terwijl de belangen van de familie gewaarborgd blijven, merkte Werner Böck bij de aankondiging van de leiderschapswissel in 2020 op.

Prada nakomeling en coureur

Beeld: Prada nakomeling Lorenzo Bertelli. | Beeld via: Prada

De toekomst van de Italiaanse Prada Group is in handen van Lorenzo Bertelli, de zoon van ontwerpster Miuccia Prada en haar man Patrizio Bertelli, met wie zij jarenlang de functie van CEO deelde. Miuccia Prada zelf nam het familiebedrijf in 1978 over en nu is het de beurt aan haar zoon. De oudste van de twee Prada-zonen kwam tot nu toe vooral in het nieuws als autocoureur, maar maakt sinds 2015 deel uit van het familiebedrijf, aanvankelijk als lid van de raad van bestuur en momenteel als marketingdirecteur en hoofd maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Zijn verantwoordelijkheden zouden echter snel kunnen uitbreiden, aangezien CEO Andrea Guerra, die in december werd benoemd, Bertelli moet voorbereiden op zijn tijd als uitvoerend voorzitter van het bedrijf van zijn ouders. De ouders van de 34-jarige, die filosofie studeerde aan de Universiteit van San Raffaele in Milaan, hebben geen geheim gemaakt van zijn toekomst in het familiebedrijf. "We worden ouder, mijn man en ik, en daarom proberen we de toekomst voor onze zoon en voor het bedrijf te organiseren," aldus Prada eerder dit jaar in een interview met Vogue Business.

Bugatti: Familietraditie sinds 1947

De familie Brinkmann hecht veel belang aan traditie. In 1947 werd het Duitse kledingbedrijf uit Herford, dat nu Bugatti Holding Brinkmann GmbH & Co. KG is opgericht door Friedrich Wilhelm Brinkmann. Het motto van de oprichter was "apart lopen, samen plannen" en zijn stelregel wordt tot op de dag van vandaag door de tweede en derde generatie voortgezet. In 1986 namen de broers Wolfgang en Klaus Brinkmann de leiding over van hun vader Friedrich Wilhelm en sinds 2015 leiden zij het bedrijf - waartoe ook de merken Bugatti, Eduard Dressler, Wilvorst en Pikeur behoren - samen met hun zonen Markus en Julius Brinkmann.

Markus Brinkmann en zijn vader Wolfgang zijn verantwoordelijk voor productie, personeelszaken, IT, controlling en financiën, terwijl Julius en zijn vader Klaus Brinkmann verantwoordelijk zijn voor verkoop, kwaliteit, productbeheer en marketing. De twee neven Brinkmann werkten al voor het familiebedrijf en de merken ervan lang voordat ze aan de top kwamen. Markus Brinkmann kwam in 2009 bij het bedrijf als stagiair, toen hij net 28 was. Julius, die drie jaar jonger is dan zijn neef, voltooide in hetzelfde jaar een opleidingsprogramma bij Eduard Dressler in Großostheim. Beiden zijn sinds 2012 lid van de raad van bestuur van Bugatti.

Marta Ortega Pérez: De fast-fashion erfgename

Afbeelding: Zara-erfgename Marta Ortega Pérez. | Beeld via: Inditex

Marta Ortega Pérez werkte 15 jaar bij Inditex, het fast-fashion imperium van haar vader Amancio Ortega, voordat de 39-jarige in april vorig jaar de leiding overnam als voorzitter van de raad van bestuur van het Spaanse textielconcern. Het is haar eerste officiële functie bij Inditex. Voor haar recente benoeming werkte ze altijd waar het bedrijf haar het meest nodig had - onder meer op de verkoopvloer - verklaarde Ortega Pérez in een zeldzaam interview met de Wall Street Journal in 2021.

Zelfs zonder officiële titel was het Ortega Pérez die het merkimago van Zara de afgelopen jaren aanzienlijk veranderde. Onder haar leiding werden met gerenommeerde creatievelingen campagnes ontwikkeld die de modeketen een premium touch gaven, nog voordat een "premium" collectie werd geïntroduceerd. "Ik heb dit bedrijf sinds mijn jeugd geleefd en geademd (...)," zei Ortega Pérez in een verklaring die Inditex in november 2021 vrijgaf. "Ik heb altijd gezegd dat ik mijn leven zou wijden aan het voortbouwen op de erfenis van mijn ouders, waarbij ik naar de toekomst kijk, maar leer van het verleden en het bedrijf, onze aandeelhouders en onze klanten dien."

Succes gegarandeerd door afkomst?

Dit is slechts een korte lijst van bijzonder jonge CEO's uit het register van leidinggevenden van bekende modedynastieën waar het stokje in familiehanden is gebleven. Familieleden van modehuizen als Missoni of Versace en van stylisten als Carine Roitfeld zouden zich gemakkelijk bij de lange lijst kunnen voegen. Ook veel mode-imperia die op het eerste gezicht niet zo glamoureus lijken, zoals Peek & Cloppenburg, de Otto Groep en C&A, zijn stevig in handen van hun stichtende families, hoewel dit niet altijd zonder problemen gaat. Soms wil de volgende generatie haar eigen weg inslaan, en niet elk van deze bedrijven proberen hun opvolging binnen de familie te regelen.

François-Henri Pinault, CEO van het luxemodeconcern Kering, wordt inmiddels beschouwd als de grootste concurrent van Bernard Arnault en dus van LVMH. Zelf was hij ooit slechts 23 jaar oud toen hij in 1987 in dienst trad bij het bedrijf van zijn vader. In vergelijking met de Arnault-clan maakt tot op heden geen van de kinderen van Pinault deel uit van het concern en blijft zijn potentiële opvolging dus volkomen onzeker.

Kledingmerken als S.Oliver en Marc Cain hebben beide hun geluk beproefd met opvolgers buiten de familie - ver weg van mogelijke nepo baby's. In zowel Rottendorf als Bodelshausen [de locaties van de kantoren van de twee merken, red.] zijn de teugels nu weer in handen van de oprichters en dienen als voorbeeld van hoe opvolging niet altijd soepel verloopt - hetzij binnen de familiekring, hetzij buiten de eigen clan.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands door Caitlyn Terra.