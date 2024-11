Modehuis Elie Saab stelt artistiek directeur voor handtassen aan

Het beroemde modehuis Elie Saab heeft Marina Raphael aangesteld als artistic and design director of handbags. Raphael heeft een eigen handtassenmerk waar ze ook actief als creatief directeur zal blijven, zo is te lezen in het persbericht.

Als artistiek directeur voor handtassen bij Elie Saab zal Raphael vier ready-to-wear en twee haute couture collecties presenteren per jaar. Haar eerste collectie zal gepresenteerd worden in januari tijdens de haute couture show van Elie Saab.

“Ik ben zeer vereerd dat ik bij het merk Elie Saab mag werken als Artistic & Design Director of Handbags. Werken met Mr. Elie Saab, die een integrale rol heeft gespeeld in het cultiveren van mijn passie voor uitzonderlijke kwaliteit en vakmanschap, is echt een nederige ervaring. Hij is een revolutionair in de wereld van couture en mode, en zijn ongeëvenaarde creativiteit en oog voor detail hebben me altijd ontzag ingeboezemd. De kans om bij te dragen aan dit dynamische en blijvende merk, onder de creatieve leiding van de heer Elie Saab en het leiderschap van CEO Elie Saab Jr, is een belangrijke mijlpaal in mijn carrière”, aldus Raphael in het persbericht.