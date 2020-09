Nieuw Nederlands label Pharmacy Club gebruikt kleding als medicijnen voor geluk

Modeontwerper Hyun Yeu lanceert een nieuw urban fashion label in Amsterdam: Pharmacy Club. Een bijzondere naam voor een bijzonder concept: De Koreaans/Nederlandse Yeu en zijn designteam noemen zichzelf apothekers: ze combineren mode, kunst, cultuur en party tot mode items die tot ultiem geluk leiden. Wij spraken Yeu over zijn zijn nieuwe label en de inspiratie achter zijn designs.

Het zijn gekke tijden. Hoe kwam je op het idee om toch een nieuw label te lanceren?

“Eigenlijk begonnen we vlak voor de pandemie. In januari lanceerde we al de nieuwe website en Instagram — en toen kwam de pandemie. De fabriek stopte, we moesten echt even stilstaan — dat was even wennen. Maar doordat we juist nog zo klein waren, konden we het overleven: als we al een winkel en allemaal spullen hadden waar we voor moesten betalen, was het een stuk lastiger geweest. Maar ergens paste het ook bij onze boodschap: de Pharmacy Club wil mensen gelukkig maken, en dat was juist nodig in die tijd.”

Jullie willen mensen dus gelukkig maken. Waar komt die inspiratie vandaan?

“Ik denk dat in deze wereld mensen steeds vaker problemen hebben in hun leven. Wanneer mensen problemen hebben, als ze ziek zijn bijvoorbeeld, gaan ze naar de apotheek. Dat werd de inspiratie voor mijn design proces: ik zie mijzelf als apotheker, mijn atelier is mijn apotheek en de kleren die ik ontwikkel zijn onze ‘medicijnen’. Ik stop alle ingrediënten die bijdragen aan geluk in een design en daar maak ik kleding van. Ik laat me inspireren door muziek, kunst, cultuur, feesten en sport: daar bestaat mijn collectie uit.”

Hoe laat je je door die elementen inspireren?

“Ik luister muziek, neem de kleuren van kunstwerken in me op en ga clubben in Berlijn — dat zijn de voornaamste manieren waarop ik inspiratie vind. Soms ontwerp ik kleding voor mezelf die ik zou willen dragen als ik naar clubs ga. Het is een belangrijke maatstaf voor me, dat ik kleding ontwerp die ik zelf ook graag zou willen dragen.”

Wat voor mensen zie je graag jouw kleding dragen?

“Hopelijk dragen open-minded mensen mijn kleding. Mensen die genieten van muziek, van feestjes, van het leven in het algemeen. Het is echt een droom om mensen kleding van de Pharmacy Club op straat te zien dragen. Natuurlijk is het erg bijzonder als ik mijn designs terugzie op de catwalk, maar als ik gewone mensen in de stad mijn creaties zie dragen — daar word ik zo gelukkig van. Het lijkt me te gek als Pharmacy Club verkocht kan worden in de winkel Four op de PC Hooftstraat, of bij Labels in Sittard. Echt high end streetwear retailers.”

Heb je nog dromen voor de toekomst?

“Ik wil gewoon echt dat het goed gaat met de Pharmacy Club. Dat vind ik belangrijk: dat ik geniet van wat ik doe. Ik heb plezier in dit werk, het is eigenlijk m’n hobby. Ik doe wat ik wil en daar ben ik trots op: ik heb echt geluk.”