Nieuwe algemeen directeur voor ondernemersvereniging VNO-NCW

Ondernemersvereniging VNO-NCW krijgt een nieuwe algemeen directeur, zo blijkt uit een bericht van de organisatie. Per 1 april 2023 neemt Focco Vijselaar de functie over van Cees Oudshoorn.

Oudshoorn werkte ruim 22 jaar in de directie van VNO-NCW. Hij sloot zich in 200 aan bij de ondernemersvereniging als directeur Economische Zaken. Oudshoorn blijft wel als strategisch adviseur verbonden aan VNO-NCW, zo meldt de organisatie in het persbericht.

Opvolger Vijselaar is op dit moment nog directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vijselaar wordt omschreven door VNO-NCW als iemand met 'een uitstekend overzicht van alles wat er speelt binnen het brede bedrijfsleven'.

VNO-NCW is een ondernemingsvereniging waar brancheorganisaties en bedrijven lid van zijn. VNO-NCW vertegenwoordigt ondernemingen en werkt samen met overheden en andere maatschappelijke partijen.