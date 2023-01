Nieuwe CEO voor resaleplatform The RealReal

Amerikaanse resaleplatform The RealReal heeft een nieuwe CEO. John E. Koryl neemt de functie per 6 februari op zich, zo is te lezen in een persbericht. Hij sluit zich daarnaast ook aan bij de directie van het bedrijf.

Op dit moment wordt The RealReal nog geleid door twee interim CEO’s: Rati Sahi Levesque en Robert Julian. De twee blijven actief in het bedrijf. Levesque neemt de functies van president en chief operating officer op zich en Julian die van chief financial officer. Bij de CEO-wisseling hebben Levesque en Julian de functie van interim CEO beide een klein halfjaar bekleed. Dit deden ze nadat Julie Wainwright, de oprichter van The RealReal en destijds CEO, opstapte.

Nieuwe CEO Koryl heeft in het verleden gewerkt bij onder andere Canadian Tire Corporation en retailer Neiman Marcus.