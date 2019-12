Nieuwe CFO voor FNG

FNG heeft een nieuwe CFO. Geert Jacobs is aangesteld als de nieuwe financiële topman, zo laat FNG weten in een persbericht. Hij volgt Nico Bondroit op, die aanblijft als adviseur voor de modegroep.

Binnen FNG zijn veranderingen in de leiding doorgevoerd. Zo heeft voorzitter en lid van de raad van toezicht Eric Verbaere zijn taken om persoonlijke redenen neergelegd. Roald Borré is aangesteld als nieuwe voorzitter. Marieke Vollering is daarnaast lid geworden van de raad van toezicht.

“De directieraad ziet de wijzigingen in de samenstelling van de raad van toezicht en het management als een opportuniteit de organisatie verder te blijven aanpassen aan de belangrijke evoluties die zich voordoen binnen de retail wereld,” aldus CEO Dieter Penninckx in het persbericht. “We zijn Eric dankbaar voor de vele jaren van samenwerking. Sinds de begindagen heeft hij ons met raad en daad bijgestaan in de vele fasen van het FNG groeitraject. We kijken uit naar de nieuwe expertise die Marieke Vollering binnen de raad van toezicht meebrengt.”