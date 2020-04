Nieuwe CFO voor FNG

FNG heeft Nathasja van Bael aangesteld als nieuwe CFO van het bedrijf. Dit maakt de modegroep bekend in een persbericht. Ze volgt hiermee Geert Jacobs op die vanaf december 2019 de rol van interim CFO vervulde.

Van Bael is hiervoor werkzaam geweest bij DPG Media België waar ze tot voor kort CFO was. Daarvoor werkte ze onder andere als CFO bij Ziekenhuis Netwerk Antwerpen en Medialaan. Ze is ook twee keer genomineerd geweest voor CFO van het jaar: in 2013 en in 2019.

“Met Nathasja van Bael halen we bijkomende ervaring en expertise aan boord om ons te helpen bij de versnelling van onze digital first strategie,” aldus CEO Dieter Penninckx in het persbericht. “Die strategie omvat de transformatie van FNG tot een als platform georganiseerde fashion retail groep. Voortbouwend op de know-how van de vorig jaar overgenomen Scandinavische e-commerce leider Ellos Group, zal FNG ook in de Benelux meer inzetten op de digitale verkoop van haar collectie en merken via eigen webshops en online marktplaatsen.”