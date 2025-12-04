Nieuwe creatief directeur voor 7 For All Mankind

Italiaans modemerk 7 For All Mankind heeft een nieuwe creatief directeur: Nicola Brognano. Het merk noemt de aanstelling een belangrijke stap in de evolutie van het merk.

Brognano werkte eerder bij Blumarine tussen 2019 en 2023. Hij werkte daarvoor bij onder andere Giambattista Valli en Dolce&Gabbana. Zijn ontwerpstijl wordt omschreven als ‘een fysie van sensuele vrouwelijkheid, jeugdigheid en een scherp bewustzijn van hedendaagse beeldcultuur’. In zijn nieuwe functie krijgt de ontwerper de opdracht ‘om innovatie verder te stimuleren en voort te bouwen op de sterke denim-erfenis van het merk’.

"Nu ik deze inspirerende en spannende rol op mij neem, is mijn doel om collecties en producten te creëren die het DNA van 7 For All Mankind eren, terwijl ik er een zelfverzekerde nonchalance en een eigentijdse attitude aan toevoeg – passend bij het erfgoed van het merk in denim”, aldus het persbericht.

Brognano presenteert zijn eerste collectie voor 7 For All Mankind in februari 2026. Het merk maakt op dat moment het debuut op de catwalk van New York Fashion Week.