Nieuwe wholesale directeur Benelux bij Gerry Weber Group

De Duitse modegroep Gerry Weber heeft een nieuwe wholesale directeur voor de Benelux- en Dach-markten. Imma Estinghausen Böwering heeft de taak overgenomen van Jochen Vonderlage, zo is te lezen in een persbericht.

De nieuwe wholesale directeur heeft eerder bij andere bekende Duitse modebedrijven gewerkt. Zo staan S.Oliver en Liebeskind Berlin op haar cv. "We zijn verheugd dat Imma bij Gerry Weber komt werken. Met haar jarenlange ervaring in de damesmode zal zij Gerry Weber op lange termijn ondersteunen bij de uitvoering van onze expansiestrategie. Ze is een echte professional met een uitstekend netwerk in haar vakgebied”, aldus topman Arnd Buchardt.

Estinghausen Böwering laat al iets van haar strategie doorschemeren in het persbericht. “Wholesale heeft variatie, hoge productiviteit en winstgevendheid nodig.” Ze ziet kansen voor Gerry Weber, maar ook voor dochtermerken Taifun en Samoon.