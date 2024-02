Otrium heeft een nieuwe duurzaamheidsdirecteur benoemd. Het is Marlot Kiveron die rol op zich neemt, zo maakt ze zelf bekend op LinkedIn.

Kiveron is als duurzaamheidsdirecteur verantwoordelijk voor de strategie en implementatie van duurzaam ondernemen, schrijft ze. Het einddoel: een netto positieve impact via het bedrijfsmodel en de activiteiten. Kiveron is verantwoordelijk voor Otrium’s weg naar een circulaire economie, B Corp-certificering, SBTi New Zero in 2030, ESG-rapportage en de naleving van aankomende wetgevingen zoals CSRD en UPV.

Kiveron waait over van Ace & Tate, waar ze als initiatiefnemer van de duurzaamheidsstrategie op de stoel zat. Bij Ace & Tate was ze verantwoordelijk voor de duurzaamheidsstrategie en de implementatie ervan. Kiveron is bovendien de mede-oprichter van AMS Sustainability network - een plek voor de volgende generatie die in duurzaamheid willen leiden tot het delen van kennis. In 2019 behoorde Kiveron de ‘Sustainable Young Top 100’ in Nederland.