Peek & Cloppenburg Düsseldorf: Meerderheid management moet weg

De insolvente moderetailer Peek & Cloppenburg Düsseldorf neemt afscheid van een meerderheid van zijn managementteam. De bovenste laag van het bedrijf blijft niet gespaard van de vorige week aangekondigde banenreductie. Het management van Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf bestaat nu uit CEO Thomas Freude, CFO Steffen Schüller en herstructureringsexpert Dirk Andres, maakte het bedrijf dinsdag desgevraagd bekend. Schüller blijft ook samen met Alexander Deopito directeur van Peek & Cloppenburg KG in Wenen.

Dit betekent dat de functies van online hoofd Sven Bernhardt, hoofd logistiek Ricardo Carballo, hoofd verkoop Melanie Kleemann, hoofd personeelszaken Carolin Schwarz, hoofd inkoop damesmode Henriette Tesch en directielid John Cloppenburg komen te vervallen. "Er zijn al overeenkomstige gesprekken gevoerd", maakte het bedrijf bekend. Met onmiddellijke ingang komen de verantwoordelijkheden van de voormalige directieleden in handen van de directie. Uwe Fehr zal voortaan verantwoordelijk zijn voor zowel de heren- als de damesinkoop.

Peek & Cloppenburg heeft vrijdag bij de lokale rechtbank in Düsseldorf een beschermingsprocedure aangevraagd. Tegelijkertijd werd een "niet onaanzienlijke personeelsinkrimping" op het hoofdkantoor aangekondigd, ook op managementniveau. Meer details zullen in de komende weken worden bekendgemaakt, en het is nog onbekend hoeveel banen door de bezuinigingen zullen worden getroffen.

Peek & Cloppenburg noemt als redenen voor de moeilijkheden een daling van de verkoop in 2020 en 2021 als gevolg van Corona, die tot verliezen heeft geleid. Ook voorzichtig consumentengedrag, leveringsproblemen en hogere kosten voor inkoop en energie wegen op het bedrijf. Vooralsnog zijn er echter geen plannen om winkels te sluiten.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.