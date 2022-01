Philippe Mes nieuwe CEO van juwelier Lucardi

Philippe Mes is de nieuwe CEO van juwelier Lucardi, zo kondigt hij aan op LinkedIn. Hij maakt de overstap van Hema, waar hij country manager Nederland was sinds 2019.

Voor zijn werk bij Hema was Mes werkzaam bij WE Fashion, waar hij de keten in Europa aanstuurde. Ook werkte hij eerder al kort bij MacIntosh Retail, destijds de eigenaren van Dolcis, Invito, Manfield, Steve Madden, Pro Sport en Brantano.

“Een goed begin van 2022! Vandaag mijn eerste dag als CEO van Lucardi juweliers. Aan de start van een prachtige reis en wat heb ik er zin in,” aldus Mes op LinkedIn.