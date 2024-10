Salomon haalt Global PR & Communications Director bij Chanel

Salomon heeft een nieuwe chef PR en Communicatie. Het Franse sportmodebedrijf benoemt Anne-Laure Nicod tot Global PR & Communications Director, zo maakt Salomon vrijdag bekend. In haar nieuwe functie, die ze zal uitoefenen vanuit het hoofdkantoor in Annecy in de Franse Alpen, zal Nicod leiding geven aan de wereldwijde communicatie-inspanningen van Salomon. Nicod volgt Tim Sweeney op, die het merk na meer dan acht jaar verlaat.

In haar rol zal ze de PR- en social media-strategieën leiden en de aandacht vestigen op de producten, samenwerkende atleten en belangrijke initiatieven van het merk, zo staat in de aankondiging. Op deze manier wordt het bereik van het merk vergroot.

“Anne-Laure is een sterke aanvulling op ons global brand team, met een uniek profiel dat op maat gemaakt is voor deze functie”, zegt Scott Mellin, Global Chief Brand Officer bij Salomon. “Salomon maakt een gestage groei door en ik ben ervan overtuigd dat Anne-Laure de juiste persoon is om de communicatiestrategie te ontwikkelen die ons zal helpen het merk naar nieuwe gemeenschappen over de hele wereld te brengen.”

De benoemde Global PR & Communications Director waait over van Chanel naar het Alpenmerk. Ze werkte bijna vier jaar bij het Franse modehuis als Global Content & Social Media Director bij Chanel Fragrance & Beauty. Daar hielp ze het social media ecosysteem van het merk te herstructureren, de gecombineerde strategie van earned, owned en paid media te ontwikkelen en de organische aanwezigheid op de platforms uit te breiden. Ze werkte ook aan de lancering van grote campagnes zoals N°1 de Chanel, Bleu de Chanel en 31 le Rouge, evenals evenementen zoals de Parijse tentoonstelling “Le Grand Numéro de Chanel”. Daarvoor werkte ze meer dan 15 jaar bij verschillende reclamebureaus.