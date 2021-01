Schitteren op een uitdagende arbeidsmarkt, Spaanse modeprofessional geeft advies

Madrid- Het vinden van een baan of het veranderen van carrière tijdens de corona pandemie kan een hele opgave lijken, maar het leven gaat door en we kunnen niet stil staan.

FashionUnited sprak met Carmen de Cachavera, de Spaanse oprichtster van de het consultancy bedrijf dat zich specialiseert in schoenen en tassen, genaamd “Fab and Talent” (www.fabandtalent.com). We vroegen haar om raad over het samenstellen van een goed CV, wat het belangrijkste is om op te letten als je je voorbereidt op een sollicitatiegesprek en hoe je jezelf kunt heruitvinden. De Cachaveras ervaring als expert in Human Resources heeft haar alleen maar succes bezorgd. Gedurende 20 jaar was de Spaanse mode professional verantwoordelijk voor de opleiding en de ontwikkeling van werknemers bij de Spaanse keten Tempe, een dochteronderneming van Inditex Group (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear, etc.) die de fabricering en distributie van schoenen verkocht door de Inditex ketens verzorgt. Binnen deze functie wierf Carmen de Cachavera ontwerpersteams aan voor ondere Zara, Massimo Dutti en Bershka. Ze deelde met veel plezier haar belangrijkste tips voor degenen die willen schitteren en succes willen boeken op het werk.

Wat is jouw advies voor werkzoekenden, als we de huidige situatie in acht nemen?

"Neem je tijd, kijk vooruit en doe het met opgeheven hoofd. Het zijn ingewikkelde tijden voor iedereen, waarin innovatie en flexibiliteit essentieel zullen zijn, maar we moeten gefocust blijven op datgene dat we willen bereiken en nieuwe mogelijkheden verkennen om ons doel te bereiken. In Spanje komt er nu meer ruimte voor nieuwe manieren van samenwerken zoals via freelance werk. Het gaat er vooral om creatief te zijn."

En wat adviseer je iemand die van baan wil veranderen en zich wil wagen aan de schoenen- en accessoires sector?

"In deze sector is specialisatie heel belangrijk. Bij Fab and Talent, hebben we een afdeling die gewijd is aan dit specifieke aspect. De manier van werken op de afdeling in kwestie is wat men de “hands on experience” noemt, en we helpen op deze afdeling mensen die schoenenontwerper willen worden of mensen die zich wat meer willen verdiepen in de technische aspecten van de schoenensector met een opleiding op maat, waar ze ervaring opdoen in een atelier en samenwerken met ontwerpers."

Wat zijn momenteel de meest gevraagde profielen binnen de schoenensector?

"Eigenlijk heeft deze sector nood aan een waaier van profielen en deze zijn allemaal schaars op de markt: ontwerpers, inkopers, ontwikkelings- en productie specialisten, verantwoordelijken voor een bepaalde lijn of het zaken aspect, etc. Ik denk dat specialisatie de essentie vormt. Er zijn veel goede kandidaten in de modebranche, maar daarvan zijn er niet zo veel specifiek gespecialiseerd in schoenen of tassen."

Wat is belangrijker, opleiding of ervaring?

"Dat hangt altijd af van het project: door de bijzonderheden van de sector op bepaalde momenten is ervaring onmisbaar. Er is namelijk veel technische kennis vereist om tot goede resultaten te komen. Anderzijds zijn de meer onervaren mensen ook interessant omdat zij een frisse blik kunnen bieden op de collecties, nadat ze een opleiding bij ons hebben genoten, en deze groep daarnaast niet beïnvloed wordt door zijn eigen succesmomenten of mislukkingen uit het verleden. Dit laatste kan ook zorgen voor een positieve wending in de resultaten die het bedrijf tot nu toe heeft geboekt."

Wat is het belangrijkste verschil tussen een goed en een slecht CV?

"Uiteindelijk is de uitdrukking “de eerste indruk telt” vaak waar. Een goed CV bevat een minimum aan overbodige informatie en laat kort de sterke punten van de kandidaat in kwestie zien zoals zijn of haar taalgebruik, lay-out, beknoptheid. Elk detail geeft veel meer informatie dan je zou denken, veel dingen kunnen tussen de regels door worden gelezen. In het geval van ontwerpers, bekijk ik over het algemeen zelfs eerst iemands portfolio en dan pas zijn of haar CV omdat het je toelaat vooruit te kijken: productgerichtheid, technische kennis, en de aandacht voor detail...Al dat talent!"

Wel of geen sollicitatiebrief?

"Ik zou zeggen van niet. Ik denk dat een CV en als hier sprake van is, een portfolio, voor zich moeten kunnen spreken. Natuurlijk ook een korte beleefde en originele inleiding, zeker als de sollicitatie bijvoorbeeld via de mail wordt opgestuurd. Er zijn vacatures waarbij we vragen om een sollicitatiebrief maar dit moeten we meer als als een kleine “merkanalyse” zien waarin mensen hun kennis kunnen aantonen over het merk in kwestie en deze kunnen verbinden aan wat zij de functie kunnen bieden."

Wat is het belangrijkste om te onthouden voordat je deelneemt aan een sollicitatiegesprek?

"Zoek zo veel mogelijk op over het merk of het project en ben je bovenal bewust van je sterktes als professional, zonder te overdrijven of te doen alsof. Eigenlijk weet je niet waar ze precies naar op zoek zijn. Het is belangrijk dat je persoonlijke profiel en de professionele variant daarvan passen binnen een onbekende structuur en onbekende omstandigheden."

"Maar zij kennen jou ook niet dus dit is het moment om te laten zien wat je in huis hebt."

Bestaat er een ideale kandidaat voor iedere functie?

"Er is altijd een “beste” kandidaat voor elke vacature maar het is belangrijk realistisch te blijven en duidelijk de vereisten van de functie te begrijpen. Je moet een duidelijk onderscheid maken tussen wat onmisbaar is en wat wenselijk is en heel veel andere variabelen in acht nemen: de rest van de mensen in het team en hun sterke en zwakke punten, de echte werkzaamheden die bij de functie komen kijken, groeimogelijkheden… Bovendien bestaat er binnen de modebranche een subjectieve variabele die moeilijk te definiëren is: hoe men bij het product past. Dit aspect kan ervoor zorgen dat alles dat in eerste opzicht onmisbaar werd geacht, op de tweede plaats komt als het ‘liefde is op het eerste gezicht’."

Wat is het eerste waar jij als interviewer op let bij het afnemen van een sollicitatiegesprek?

"Ik probeer me niet te laten beïnvloeden door eerste indrukken, omdat sollicitanten je vaak verrassen. In deze sector is het onvermijdelijk dat je iemand beoordeelt op zijn of haar stijl en productgerichtheid en of deze bij het merk past, maar dat is het begin. Vervolgens moet je erachter komen of het persoonlijke profiel het juiste is, of het voldoet aan de vereisten van het project, en of de sollicitant bij de bedrijfswaarden past."

Wat is naar jouw mening en gebaseerd op jouw eigen ervaring, de vraag waar elke sollicitant moeite mee heeft?

"Ik denk dat men een interview moet benaderen als een gesprek waarbij de kandidaat laat zien dat hij op zijn gemak is. Dit is de enige manier om erachter te komen wat voor iemand het echt is. Conclusies worden getrokken in de loop van het gesprek, niet aan de hand van vragen en antwoorden. Als je aan iemand vraagt, ‘Ben je een toegewijde persoon?’, zullen ze altijd ‘ja’ antwoorden..Het is beter om dieper in te gaan op hun toewijding aan andere projecten op basis van hun eigen ervaring en dit te onderzoeken, zonder vragen te stellen. Als ik een willekeurige slechte vraag zou moeten noemen zou ik zeggen: “Wat is je grootste zwakte?”."

Hoe kijk je terug op het werk bij een bedrijf zo groot als Inditex?

"Ik denk dat ik enorm veel geluk heb gehad om al die jaren onderdeel te mogen uitmaken van Inditex Group. Ik heb het bedrijf vanuit verschillende functies leren kennen en ik heb van al deze functies genoten en geleerd. Zo’n groot bedrijf als Inditex biedt je veel groeimogelijkheden, veel nieuwe projecten en de kans om suggesties te doen voor nieuwe vormen en manieren van werken. Het neemt je angst weg dat je je zou vergissen. Je gaat ervoor want je laat je tegenhouden! Maar zonder twijfel is het beste onderdeel van Inditex Group dat er zich onder die vele duizenden werknemers geweldige professionals bevinden op verschillende plaatsen ter wereld, en dat ieder van hen bijdraagt aan het succes van dit grote project."

Van welk project heb je tot nu toe het meest genoten?

"De samenwerkingsprojecten met internationale scholen. Ik heb rechtstreeks gewerkt met de leerlingen van scholen die geselecteerd waren voor projecten gerelateerd aan het zakenleven. De studenten hebben zoveel talent, talent in pure vorm, en hun bijdrage aan de business, tot aan hun frisheid met betrekking tot de collecties en de teams is vaak een groot succes. Dat geeft veel voldoening."

Heb je een leuke anekdote voor ons van een moment tijdens een van de selectieprocessen of sollicitatiegesprekken?

"Ik kan je er wel honderd vertellen! Ik heb sollicitatiegesprekken afgenomen waarin mensen zongen (om op een Engels woord te komen dat in een nummer voorkwam), waar mensen huilden of de slappe lach kregen (de emotie op het moment zelf). Ik heb kandidaten via een videogesprek geïnterviewd die vanuit hun bed deelnamen, in pyjama. Mensen die deelnamen aan een gesprek samen met een familielid of familieleden die het gesprek op het ongelukkigste moment kwamen onderbreken. Ik kan er wel een boek over schrijven!"

Wat zijn jouw wensen voor dit nieuwe solo project en de bijbehorende periode in uw leven?

"Ik hoop dat F A B een ontmoetingsplek wordt voor kandidaten onderling, bedrijven, en scholen gespecialiseerd in schoenen of tassen. Ik denk dat mijn ervaring hen kan helpen en dat ik mee in hun succes kan delen. Ik hou van deze sector en ik hou van mijn werk, talent ontdekken en het laten schitteren. Ik wil me graag trots voelen over de projecten waaraan ik leiding geef en de waarden die ik vertegenwoordig. Ik heb me erop toegelegd om heel gelukkig te worden."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.ES, vervolgens vertaald en bewerkt door Veerle Versteeg.

Beeld: Fab and Talent, Freepik