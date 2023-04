Sézane-oprichter lanceert interieurmerk Les Composantes

Morgane Sézalory, de oprichter van Frans modemerk Sézane, lanceert een interieurmerk. Het merk heeft de naam Les Composantes gekregen, zo blijkt uit het persbericht.

Het merk kent drie collecties: Een studio-collectie, een vintage collectie en een collectie van kunstenaars en ambachtslieden. De studio collectie is ontworpen door Les Composantes en bestaat uit lampen, kaarsen, kussens, dekens, vazen, schrijfwaren en huishoudelijke artikelen. Alle producten zijn gemaakt in Europa. De vintage collectie is een samengestelde selectie van vintage meubels, antieke Italiaanse potten en kussens. De collectie van kunstenaars en ambachtslieden bestaat momenteel uit sculpturen van Guénolée Courcoux en keramiek van Florence Girod.

De collectie zal vanaf 10 mei exclusief verkrijgbaar zijn op de website van Sézane. Prijzen van de items zijn op dit moment nog niet bekend.

Les Composantes, beeld via Les Composantes/Sézane.

