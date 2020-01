Stijllegende Jean-Paul Gaultier trekt zich terug uit de mode

De Franse ontwerper Jean-Paul Gaultier schokte de modewereld vrijdag door te zeggen dat zijn volgende Parijse haute couture show zijn laatste is . De flamboyante ontwerper gaf aan dat hij woensdag, als zijn nieuwste collectie getoond wordt op de catwalk, hij zijn laatste buiging zal maken om zijn vijftigjarig jubileum in de modewereld te markeren.

Het merk laat aan AFP weten dat de couture collecties en parfumlijn blijven bestaan, maar dat de 67-jarige Gaultier niet meer zelf de collecties zal ontwerpen. "Wees gerust, de haute couture lijn zal doorgaan met een nieuw concept," zegt de ontwerper, die popgeschiedenis maakte door Madonna in een iconische bh te stoppen, de “mannenrok” bedacht en lichaamsdiversiteit naar de catwalk bracht.

De Amerikaanse zangeres Beth Ditto en de bebaarde Oostenrijkse Conchita Wurst behoorden onder andere tot de atypische modellen die Gaultier ooit aan zijn feestelijke shows toevoegde. De eeuwige enfant terrible deelde het nieuws via een videoboodschap, waarin het leek alsof hij een exclusief telefonisch interview gaf aan een journalist.

Terwijl hij ligt op een chaise longue, fluistert Gaultier: "Nu ga ik je een primeur vertellen. Het zal mijn laatste couture show zijn. Je moet komen, je wilt dit niet missen, maar ik verzeker je dat Gaultier Paris door zal gaan. De haute couture stopt niet. Ik heb een nieuw concept, maar ik zal je er later alles over vertellen. Wordt vervolgd. Kusjes.”

Feest van stof en vlees

Gaultier stopte in 2015 met het ontwerpen van zijn ready-to-wear lijn, om zich te focussen op haute couture - of hoe hij het zegt ‘extravagante handgemaakte kleding die alleen de rijkste vrouwen ter wereld zich kunnen veroorloven.’ Vorig jaar gaf Gaultier nog aan dat hij voorlopig zijn schaar niet aan de wilgen zou hangen, ook toen dierenrechtenactivisten hem onder druk zetten om te stoppen met het gebruik van bont.

"Ik hou echt van het gevoel van bont," zegt Gaultier tegen AFP, terwijl hij toegeeft tegenwoordig geen bont meer te gebruiken in zijn collecties. Ik heb zelf een kat en hou van dieren, hoewel ik wel de grens bij krokodillen trek.”

Zijn couturebedrijf, dat in handen is van de Catalaanse luxegroep Puig, leverde nooit echt heel veel geld op. Zijn parfums daarentegen, vaak met knappe zeemannen erop, zijn enorme bestsellers.

Gaultier vertelt dat hij ooit startte met het maken van outfits voor zijn teddybeer. Was op zijn achttiende de personal assistant van de Franse modemagnaat Pierre Cardin en werd uiteindelijk in de jaren tachtig beroemd tegelijk met Thierry Mugler, toen de Parijse modewereld op haar meest decadent was. Vanaf het begin af aan pleitte hij voor genderstereotypen en conventionele ideeën van schoonheid en plaatste zelfs ooit een advertentie voor “atypische” modellen die hij zocht voor zijn show.

Het genie van de mode

Naast ontwerpen had Gaultier een bloeiende televisiecarriere, dat hem een enorme cultstatus opleverde als co-presentator van de serie ‘Eurotrash.’ Hij was ook de grappenmaker van de mode industrie. In een wereld vol snobisme en arrogantie, stak Gaultier er juist de draak mee door zelfspot en andere grapjes.

In 2018 ensceneerde hij zijn eigen hit cabaretshow in Parijs, dat losjes gebaseerd was op zijn eigen leven, genaamd "Fashion Freak Show". De Guardian noemde het "een fabelachtige fiesta van stof en vlees" toen het vorig jaar naar Londen werd overgeplaatst. Tijdens de show licht Gaultier het moment uit dat zijn leven veranderde. Het was de eerste keer dat hij een korset in de garderobe van zijn grootmoeder zag en onderzocht zijn fascinatie voor het korset en bondage. Beide zijn nu terugkerende items in een carrière die ook vol zit met lederen toga's, tutu's, veren en andere apartigheden.

Gaultier is zeer geliefd in de modewereld en was de pionier van plussize modellen en verwelkomde “alle vormen en seksualiteit" op zijn catwalk. Een woordvoerder van zijn merk vertelt AFP dat Gaultier zeker terugkomt. Net als de oprichter van Kenzo, Kenzo Takada, die zich nu gaat richten op homewear, zal Gaultier ook in een ander gebied terugkeren. (AFP)

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.fr.

Foto: Jean Paul Gaultier AW19, via Catwalkpictures