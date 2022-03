Ted Baker Plc stelt nieuwe CFO aan

Marc Dench is de nieuwe CFO van Ted Baker Plc. Dench is de vervanger van David Wolffe, die per direct vertrekt om een andere kans na te jagen, aldus het persbericht.

Dench heeft ervaring opgedaan bij diverse bedrijven waaronder Health Hero, Joules Group Plc en Walgreens Boots Alliance. Ted Baker Plc omschrijft hem in het persbericht dan ook als een ervaren retail en merk leider.

Vertrekkend CFO, David Wolffe, vervulde de functie sinds het begin van 2020. Volgens het bedrijf heeft hij een cruciale rol gespeeld in de transformatie van Ted Baker door de herkapitalisering van het bedrijf te leiden en het bedrijf weer op een groeipad te zetten.