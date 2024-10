The RealReal benoemt Rati Levesque tot CEO

Het Amerikaanse resaleplatform The RealReal heeft Rati Sahi Levesque benoemd tot CEO. Levesque was een van de oprichters van het bedrijf in 2011. Ze vervangt John Koryl, die in februari vorig jaar als CEO werd aangesteld maar inmiddels het bedrijf heeft verlaten.

Levesque heeft diverse leiderschapsrollen bekleed binnen het bedrijf, waaronder President en Chief Operating Officer (COO). Haar ervaring omvat sales, merchandising, technologie en marketing. Volgens het persbericht heeft ze bijgedragen aan het succes van het bedrijf.

Karen Katz, voorzitter van de Raad, onderstreept: "Rati heeft een sleutelrol gespeeld in onze recente strategische veranderingen die ons op weg hebben geholpen naar winstgevendheid. Haar kennis van de markt en het bedrijf maakt haar de juiste keuze voor deze positie."

Levesque voegt toe: "Ik ben vereerd om The RealReal te leiden. De luxe resale-markt biedt aanzienlijke groeikansen, en ik kijk ernaar uit om onze waarde voor aandeelhouders te vergroten."

In aanvulling op deze benoeming heeft The RealReal voorlopige financiële resultaten voor het derde kwartaal gepresenteerd, waarbij de Gross Merchandise Value (GMV) en totale omzet de eerdere verwachtingen overtroffen. De GMV kwam uit op 433,1 miljoen dollar (400 miljoen euro), terwijl de totale omzet 147,8 miljoen dollar (136,6 miljoen euro) bedroeg. De aangepaste EBITDA werd vastgesteld op 2,3 miljoen dollar (2,1 miljoen euro). Het bedrijf publiceert zijn definitieve financiële resultaten op 4 november 2024.