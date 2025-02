Topman Serge Brunschwig neemt afscheid van LVMH

Voormalig CEO van Fendi, Serge Brunschwig, heeft zijn vertrek bij LVMH aangekondigd. De ervaren topman deelde het nieuws afgelopen weekend via LinkedIn. Met zijn vertrek sluit Brunschwig een indrukwekkende carrière van bijna dertig jaar binnen het luxeconcern af.

Tot juni 2024 was Brunschwig zes jaar lang CEO van Fendi, waarna hij werd opgevolgd door Pierre-Emmanuel Angeloglou. Destijds gaf LVMH aan dat hij "een andere missie binnen de groep" zou nastreven, maar nu blijkt dat hij het concern definitief verlaat.

Een carrière doorspekt met iconische namen

Brunschwig heeft een rijkgevulde loopbaan binnen LVMH. Voordat hij bij Fendi de leiding had, was hij bijna tien jaar actief bij Christian Dior, waar hij eindigde als president van Dior Homme. Daarvoor bekleedde hij de rol van CEO bij Celine, na eerder directeur-generaal te zijn geweest bij Louis Vuitton. Ook stond hij aan het roer van Sephora als CEO.

Zijn entree in de wereld van luxe begon in 1992, toen hij als consultant LVMH-CEO Bernard Arnault adviseerde. In zijn LinkedIn-bericht blikt hij terug op deze periode: "Mijn taak was om hem te helpen bij de herstructurering van de Champagne-divisie na de eerste Golfoorlog-crisis. De afgelopen bijna dertig jaar zijn een buitengewone reis geweest langs de iconische merken van LVMH: Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Sephora en Celine."

Geroemd door vakgenoten

In zijn afscheid bericht bedankt Brunschwig de leidinggevenden die hem door de jaren heen hebben begeleid. Hij noemt onder anderen de inmiddels overleden Yves Carcelle (1948-2014) en voormalig groepsdirecteur van LVMH Toni Belloni. Ook spreekt hij zijn waardering uit voor Arnault, voor het "altijd veeleisende vertrouwen" dat hij in hem had, zo schrijft hij op LinkedIn.

Zijn aankondiging werd met lof ontvangen door vakgenoten, waaronder Sebastiaan Baudru (algemeen directeur bij Christian Dior Couture) en Michael Schriver (groepsvoorzitter LVMH Noord-Azië).

Brunschwig heeft nog geen informatie gedeeld over zijn toekomstige plannen, maar met zijn uitgebreide ervaring en strategisch inzicht zal hij ongetwijfeld een belangrijke rol blijven spelen binnen de luxe-industrie.