Under Armour benoemt nieuwe chief product officer

Lisa Collier is benoemd als de nieuwe chief product officer van Under Armour. Collier start op 27 april bij het bedrijf, zo meldt Under Armour in een persbericht.

Collier heeft ervaring in product ontwikkeling, de productieketen en merchandising. Ze werkte hiervoor onder andere bij Not Your Daughter’s Jeans en Levi Strauss & Co. In totaal heeft ze meer dan dertig jaar aan ervaring die ze met zich meebrengt, aldus het persbericht.

Afgelopen januari kreeg Under Armour ook al een nieuwe CEO: Patrik Frisk. Frisk was daarvoor COO en volgde als CEO Under Armour-oprichter Kevin Plank op. Plank was op dat moment al sinds 1996 de CEO van het bedrijf.