Vezelinnovator Spinnova benoemt interim CEO

Finse vezelinnovator Spinnova Plc ziet de CEO vertrekken. Kim Poulsen legt de CEO-taken neer en wordt interim opgevolgd door Ben Selby, zo blijkt uit een persbericht.

Selby is een bekende binnen het bedrijf, hij is momenteel de CFO van de vezelinnovator. Poulsen stapt per direct op als CEO, dus Selby is per vandaag, 21 april, dan ook interim CEO, zo blijkt uit het bericht. Selby blijft gelijktijdig ook zijn functie van CFO vervullen.

Spinnova Plc zag in het boekjaar 2022 flink toenemen. Waar in 2021 nog een omzet van 6,1 miljoen euro werd behaald, was dit in 2022 al 24,3 miljoen euro. Echter maakte het bedrijf in 2022 nog geen winst. Het operationeel verlies verdubbelde zelfs naar een bedrag van 12,3 miljoen euro. 2022 was dan ook het jaar dat het bedrijf ruim 16 miljoen investeerde in een nieuwe fabriek en het aannemen van nieuw personeel.