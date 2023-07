VF Corporation benoemt nieuwe vicevoorzitter en general manager voor Vans EMEA

Vans’ huidige vicevoorzitter Sales voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika, Andreas Olsson, promoveert tot vicevoorzitter en general manager voor de EMEA-regio, dat maakt het moederbedrijf van Vans, VF Corporation, vandaag bekend in een persbericht.

Olsson trad op 17 juli in zijn nieuwe rol en nam daarmee het stokje over van Michel Bilodeau. Als vicevoorzitter en general manager rapporteert Olsson rechtstreeks aan de Global Brand voorzitter van Vans, Kevin Bailey, en uitvoerend vicevoorzitter, voorzitter van EMEA, APAC & Emerging Brands, Martino Scabbia Guerrini.

"Zowel Michel als Andreas zijn geweldige leiders met innovatief denken op de markt en een prestatiegedreven en doelgerichte ervaring in het hele VF-merkenportfolio, inclusief Vans. Deze benoemingen zijn een bewijs van hun succes en zullen de merkuitvoering en organisatie verder versterken, zowel in de regio als wereldwijd. VF heeft vertrouwen in hun vaardigheden, toewijding en visie om Vans naar een betere toekomst te leiden”, aldus Guerrini, in het persbericht.

Olsson laat in het persbericht weten dankbaar te zijn om in deze rol aan te slag te mogen gaan: “Het is een eer om leiding te geven aan de regionale activiteiten van wat algemeen wordt erkend als een van de oorspronkelijke action sports-merken en een wereldwijd icoon van creatieve exploratie. Ik ben enthousiast om bij te dragen aan de toekomstige groei en het succes van Vans en voel me bevoorrecht om samen te werken met een team van uitzonderlijke mensen die me elke dag inspireren. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen uitdagingen zullen overwinnen en kansen zullen grijpen om nog meer succes te boeken voor het merk in onze EMEA-regio en wereldwijd.”