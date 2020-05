Voormalig creatief directeur Mulberry naar Louis Vuitton

Johnny Coca stopte afgelopen maart als creatief directeur bij Mulberry. Nu blijkt dat hij zich heeft aangesloten bij Louis Vuitton als directeur lederen goederen vrouwenmode. De positie bij Louis Vuitton bestond nog niet eerder, zo meldt WWD.

Coca gaat 2 juni van start in zijn nieuwe functie. Hij valt dan onder het team van creative directeur Nicolas Ghesquière. WWD meldt dat het Coca’s taak zal zijn om high-end tassen en showstukken te ontwerpen.

Coca is geen vreemde van het Franse modehuis. Hij werkte er namelijk tussen 1996 en 2000 als ontwerper van lederen goederen. In het statement in handen van WWD meldt Coca dat hij bij Louis Vuitton destijds de basis van de ambacht heeft geleerd. “Dit opent een nieuw hoofdstuk in mijn eigen creatieve avontuur, in een uitzonderlijk lab dat erfgoed en moderniteit met elkaar verbindt,” aldus Coca in het bericht.