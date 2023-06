Wisselingen in de top van Puma: CBO verlaat bedrijf en nieuwe Global Brand and Marketing Director

Puma gaat reorganiseren. Dat betekent dat Chief Brand Officer, Adam Petrick, afscheid neemt van het bedrijf en dat Puma een nieuwe Global Brand and Marketing Director krijgt, zo maakt Puma bekend in een persbericht.

Petrick verlaat het bedrijf na meer dan twintig jaar om nieuwe professionele uitdagingen aan te gaan, zo is te lezen. Hij blijft tot het einde van het jaar in dienst om een soepele overgang te garanderen.

Het is Richard Teyssier, de regiomanager van Puma Europa, die zich vanaf 1 juli Global Brand and Marketing Director mag noemen. In deze functie rapporteert hij rechtstreeks aan Arne Freundt, de huidige CEO. Teyssier heeft zeventien jaar aan ervaring in diverse marketingfuncties bij Mars Inc. op zijn curriculum vitae staan en werkt sinds 2010 voor Puma.

“Ik wil Petrick bedanken voor zijn belangrijke bijdrage aan het succes van Puma gedurende zijn meer dan twintig jaar bij ons”, aldus Freundt, in het persbericht. “Met Teyssier hebben we de ideale kandidaat gevonden om de merkstrategie van Puma in de toekomst aan te sturen. Hij is niet alleen een echte marketingspecialist met sterke expertise in merkmanagement. Hij is ook een integraal lid van onze Puma-familie en kent ons bedrijf van binnen en van buiten door zijn meer dan twaalf jaar als General Manager bij Puma Frankrijk en Puma Europa.”