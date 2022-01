10 tips om de modestage van je dromen te krijgen

Nee, het is helemaal niet moeilijk om een stage te regelen bij je droombedrijf, en al zeker niet moeilijker dan in andere sectoren. FashionUnited geeft je tien tactieken en tips van modeprofessionals.

1 - Ontmoet zoveel mogelijk mensen wanneer je nog student bent

"Dit advies kreeg ik al voordat ik met mijn podcasts begon," vertelt Adrien Garcia aan FashionUnited. De medeoprichter van Réuni en bedenker van de EDM podcast stelt voor om gebruik te maken van het feit dat je student bent en niet actief op zoek naar een baan om zoveel mogelijk mensen te ontmoeten en persoonlijk af te spreken. Hij legt uit: "Het is belangrijk om contact op te nemen wanneer je niets te vragen hebt, omdat je ze dan tenminste een keer in een niet-zakelijke context hebt gezien. Mensen zijn altijd gevleid als ze om advies worden gevraagd. Het geeft je ook de kans om hen een goede eerste indruk te geven en dat kan helpen om nadien een baan te krijgen.

2 - Creëer inhoud

Iedereen kan tegenwoordig zijn talenten aan de wereld tonen via een Instagram-account, Youtube, of zelfs door een nieuwsbrief of podcast te lanceren. Het zou zonde zijn om deze kans te laten liggen. Of je je nu richt op het creatieve, culturele, commerciële of marketing gebied van de mode, interesse tonen in een thema gerelateerd aan de branche is altijd een pluspunt. Als de inhoud kwalitatief is, kan de kandidaat zich onderscheiden en zelfs een zekere zichtbaarheid verwerven voor een interview.

3 - Doe praktijkervaring op

Mode is in de eerste plaats een business en het gaat dus om de bottom line. Daarom raadt Anne-Sophie Buffe, een onafhankelijke digitale expert die gespecialiseerd is in de mode- en luxesector, aan om de handen uit de mouwen te steken en te werken als verkoper in een kledingwinkel. "Voor een eerste stage in deze sector is het heel leerzaam om enkele weken, of zelfs enkele maanden, in een winkel te werken. Zo kom je in contact met de drie pijlers die de kracht van een bedrijf vormen: het product, de klanten en de verkoopteams", legde zij per e-mail uit aan FashionUnited. "Je leert veel over het gedrag en de verwachtingen van klanten en de manier waarop de teams werken. Deze ervaring zal een echte troef zijn voor je volgende sollicitatiegesprekken, vooral die voor afdelingen zoals marketing, productontwikkeling of verkoop. Ervaringsdeskundige Anne-Sophie raadt bijvoorbeeld aan om te beginnen met een verkoopstage en daarna door te stromen naar een stage op het hoofdkantoor. "Dit is heel gebruikelijk in de mode- en luxesector, omdat de teams je al kennen: ze weten dat je goed werkt en ze kennen je carrièreplannen.

4 - Zorg dat het portfolio compleet is

Een goede raad voor wie zich op het creatieve vlak richt, is zorg te dragen voor zijn portfolio. Allison Lianza, styliste jersey bij Saint Laurent raadt aan: "je kunt creatief zijn, maar je moet niet vergeten om ook technische tekeningen op te nemen in je portfolio. Wanneer studenten afstuderen, denken ze soms dat het portfolio niet zo belangrijk is, maar in het beroepsleven zullen we altijd geconfronteerd worden met de vormgeving ervan. De recruiter moet dus het niveau van de toekomstige trainee kunnen zien.

"Het portfolio moet op een zeer professionele en nette manier worden gepresenteerd," zegt Adrien Garcia. Volgens hem is het beter om de presentatie op een iPad te vermijden: "Ik heb de indruk dat mensen er erg nerveus van worden, omdat dit een beroep is waarbij het gaat om creatie en contact met de materie.

5 - Neem contact op met de stagebegeleider van je school

Als je student bent, is de kans groot dat je school een stagebegeleider heeft. Aarzel niet hen te raadplegen en jezelf kenbaar te maken, terwijl je duidelijk formuleert waarnaar je op zoek bent, bijvoorbeeld het soort functie en de beoogde bedrijven.

6 - Incognito kennismaken

Een goede manier om je van de andere kandidaten te onderscheiden? Neem de moeite om naar de winkel te gaan om het beoogde merk beter te leren kennen en te begrijpen. "Ook wanneer je een baan op het hoofdkantoor ambieert," benadrukt Anne-Sophie Buffe. Zij zegt: "Doe alsof je een klant bent en bezoek de winkel, probeer te begrijpen hoe het bedrijf zijn codes dit seizoen heeft geherinterpreteerd, hoe de collecties zijn gerangschikt, hoe de etalage wordt gepresenteerd, hoe de winkelteams je ontvangen, enz. Het is een zeer goede manier om het merk en zijn medewerkers te leren kennen en het is een zeer goede manier om een gevoel voor een merk te krijgen, veel effectiever dan het raadplegen van de website.

7 - Wees efficiënt in je zoektocht

Ongevraagde sollicitaties zijn natuurlijk altijd welkom. Maar actief opletten om stageaanbiedingen te spotten vóór iemand anders, zal waarschijnlijk meer vruchten afwerpen. Kijk daarvoor op gespecialiseerde websites zoals de FashionUnited-vacaturebank, maar ook op de speciale platforms van luxegroepen.

De tactiek van expert Anne-Sophie Buffe om een gesprek te regelen: "Kijk op Linkedin naar de persoon die verantwoordelijk is voor de functie waarnaar je solliciteert en neem rechtstreeks contact met hem of haar op. Dit kan helpen sneller door de HR-fase te komen.

8 - Wees vriendelijk en voel je op je gemak

Het lijkt misschien overbodig om te vermelden, maar aardig zijn is essentieel. Arrogantie heeft niets met mode te maken en je hooghartig opstellen omdat je denkt dat je dat bijhoort levert echt niets op. Het woord " vriendelijk" ligt nu op ieders lippen en moet in de praktijk worden gebracht: wees vriendelijk en glimlach tijdens het gesprek. Maar wees vooral jezelf. "Als de persoon een spelletje speelt, als hij zichzelf niet is, zie je dat meteen," waarschuwt Adrien Garcia. "Je moet niet doen alsof."

9 - Toon je motivatie

"Ik vertel mijn studenten regelmatig dat je, om het verschil te maken, echt geïnteresseerd moet zijn in het bedrijf en de sector waarvoor je een stage zoekt," zegt Julie Greux, een freelance art director, per e-mail. "Het is misschien duidelijk voor ons professionals, maar ik heb al stagiaires bij sollicitatiegesprekken gehad die, als ik ze vraag waar het bedrijf waarvoor ze solliciteren hen aan doet denken, geen idee hebben wat ze moeten antwoorden.

De art director voegt eraan toe: "Soms vragen mensen me hoe je aan een baan bij een ontwerpbureau komt. Als je echt geïnteresseerd bent, is het simpel: leer vanaf de middelbare school over trends door elk seizoen onderzoek te doen zodat je moodboards kunt maken over thema's die je leuk vindt, kleurenschema's, studieboeken, enzovoort. Lees alles wat je kunt vinden over een bepaalde trend, er zijn nu veel geweldige sites. Wanneer je je CV en sollicitatiebrief verstuurt, kun je je onderzoek bijvoegen en dat zal echt een verschil maken. Het zal aantonen dat je echt geïnteresseerd bent, gepassioneerd en je de toepassingen van het vak eigen hebt gemaakt.

10 - Leer van je fouten

Ben je net één, twee of drie keer afgewezen? Mooi, er is ruimte voor verbetering. Dit is een gelegenheid om de recruiters te vragen wat er mis was met je sollicitatie of niet goed ging tijdens je gesprek. Vraag ook de mening van iemand die je vertrouwt en die de branche kent. Pas vervolgens je sollicitatiebrief en/of CV aan op basis van de opmerkingen indien deze je relevant lijken, en zet door.

In januari focust FashionUnited op het thema werken in de mode. Voor alle Work in fashion reads, klik hier

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op FashionUnited.FR. Vertaling en bewerking vanuit het Frans en het Engels: Veerle Versteeg.