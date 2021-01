Sneakers zijn doorgaans geen schoenen die worden ontworpen om lang mee te gaan of zelfs maar te worden gerepareerd als ze stuk gaan. Stoffen schoenen hebben doorgaans een kortere levensduur dan leer, waarbij de meeste mensen hun oude sportschoenen weggooien zodra ze versleten zijn. Hoewel het idee van een circulaire sneaker niet nieuw is, moet het nog wel op een reguliere manier worden overgenomen, zoals duurzame kleding.

Circulaire sneakerpionier

2021 wordt het jaar van de duurzame sneaker. Het Zweedse modemerk Our Choice, een circulaire sneakerpionier, belooft een plasticvrij, eerlijk en circulair modemerk te zijn dat gelooft dat duurzame schoenen voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Hun sneakers zijn gemaakt in de EU van Italiaans plantaardig gelooid kalfsleer, waarvan het bedrijf zegt dat het een bijproduct is van de Italiaanse voedingsindustrie. De schoen heeft een zool van 100 procent natuurlijk rubber en binnenzolen van linnenvezels. De veters zijn gemaakt van biologisch katoen, waardoor de sneakers 100 procent plastic en chroomvrij zijn.

Ook Adidas test momenteel zijn Ultraboost DNA Loop-sneaker om te worden geüpcycled tot een nieuwe schoen zodra deze het einde van zijn levenscyclus bereikt. De schoen is ontworpen als onderdeel van de toewijding van de Duitse sportkledinggigant om te voldoen aan de principes van een circulaire economie.

Elders heeft het abonnementsmerk On Running, een Zwitsers bedrijf, een recyclebare schoen van bonen gelanceerd. De schoen is kleurstofvrij en gemaakt uit één stuk stof, waardoor er minimaal afval is. De kosten van een maandelijks abonnement zijn 29,99 dollar, met een nieuw paar dat na elke 600 km gebruik wordt verzonden.

De Franse outfitter Salomon heeft lokale inzamelpunten gecreëerd voor zijn eerste volledig recyclebare hardloopschoen, de Index.01. De schoen wordt gelanceerd in het voorjaar van 2021 en is zo geconstrueerd dat hij aan het einde van zijn levensduur kan worden teruggestuurd, vervolgens wordt gedemonteerd en gerecycled tot nieuwe producten.

De Italiaanse start-up Dress-to-live lanceerde een circulaire sneaker genaamd WAO. Ze debuteerden met hun schoenen op een crowdfundingplatform voordat ze een online winkel lanceerden. Alle 12 onderdelen van WAO-schoenen zijn gemaakt van natuurlijke, innovatieve en duurzame materialen, zoals een bovenwerk van hennep en houtvezel, een kurk binnenzool, een katoenen voering en een afbreekbare rubberen zool. Aan het einde van hun levenscyclus verzamelt Dress-to-live de schoenen en scheidt de onderdelen voor compost en gemengd afval, waarbij de wormen worden gevoed met de organische delen.

Beeld: Salomon