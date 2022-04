4 denim trends voor herfst/winter 2023

Als onderdeel van de meest recente editie van de Kingpins denimbeurs, die plaatsvond van 20 tot 21 april in Amsterdam, presenteerde eigenaar van Denim Dudes, Amy Leverton, vier denimtrends die verwacht kunnen worden voor het komende herfst/winter seizoen 2023.

Het rapport werd aangevuld met een expo bij de ingang van het evenement, waar een reeks looks met betrekking tot elke trend te zien waren. De tentoonstelling maakte deel uit van een nieuw concept voor deze editie van Kingpins, waarvoor de beurs een aantal van haar exposanten selecteerde om deel uit te maken van de installatie, waarbij ze de gelegenheid kregen om kledingstukken te tonen die ze hadden gecreëerd en ontwikkeld.

De trends die Leverton onderzocht, sloten aan bij de algemene sfeer van de beurs en weerspiegelden de huidige post-pandemische gemoedstoestand in de maatschappij, met elementen van escapisme, post-apocalyptisch optimisme en de wens om iets terug te geven aan de aarde.

(From left) Image: Vetements AW22, Isabel Marant AW22, Balenciaga AW22 - all courtesy of CatwalkPictures

Simulacrum

Nauw verbonden met de groeiende populariteit van een Balenciaga-achtige sfeer en het vervagen van de grenzen tussen realiteit en digitalisering, draait deze trend rond de verkenning van hoe de online wereld vaak consequenties kan hebben in het echte leven. Het woord simulacrum vat het concept op zich al samen, gedefinieerd als de imitatie van de werkelijkheid.

Het komt op een moment dat merken aan het pootje baden zijn in de mogelijkheden van digitale implementatie, door de lancering van grote tech-partnerschappen, meta marketing en digitale activa releases zoals virtual reality-kleding of non-fungible token (NFT)-collecties.

Veel van de silhouetten in Simulacrum zijn gericht op het afschermen van het lichaam van de buitenwereld, gezien in ballonvormen en overdreven utility wear die het gevoel van trots weerspiegelt dat de trend omhult. De modernisering van stijlen uit het verleden is ook sterk aanwezig, zoals de verjonging van jeans met een lage taille en acid wash-technieken die eind jaren '90, begin jaren '00 hun stempel drukten.

Kleuren in deze trend gaan van donker en stemmig, hint naar de apocalyptische essentie die het raakt, tot meer verzadigde online tinten, zoals fel oranje en elektrisch blauw.

(From left) Image: Etro AW22, Christian Siriano AW22, Marni AW22 - all courtesy of CatwalkPictures

The Outsiders

Ook deze trend refereert aan post-apocalyptische thema's, maar in tegenstelling tot de donkere, digitale verkenning, draait het bij The Outsiders om optimisme en een diepe verbondenheid met de aarde. Ambachtelijke, zelfverbouwde producten en landbouwtechnieken zijn zeer geliefd bij deze trend, waarbij de nadruk wordt gelegd op kleding die een sterke betekenis heeft voor de drager.

De esthetiek sluit nauw aan bij een populaire trend van het afgelopen jaar: Goblincore, die zich meer richt op de afkeer van kapitalistische structuren door middel van milieuvriendelijke kleding.

Er werd specifiek aandacht besteed aan natuurlijke wassingen en minerale tinten, wat weerspiegeld is in de kleuren voor de trend, waaronder militair groen en indigo's. Deze contrasteren echter sterk met neon oranje en lichtgevend geel, die aan de andere kant van het spectrum te zien waren, en nauw aansloten bij de moderne verjonging van de hippiecultuur.

(From left) Image: Blumarine AW22, Labrum London AW22, Matty Bovan AW22 - all courtesy of CatwalkPictures

Wonderment

Als antwoord op klanten die een leegte willen opvullen na de pandemie, is Wonderment gericht op een gevoel van escapisme, met kleding die nauw wil aansluiten bij de emoties van de drager. Net als bij de huidige dopamine dressing-beweging gaat het bij deze trend vooral om het oproepen van vreugde en speelsheid door middel van gedurfde styling en kleurkeuzes.

Een bijzonder hoogtepunt is geïnspireerd op de nalatenschap van wijlen Virgil Abloh, die in zijn werk jonge ontwerpers aanmoedigde om plezier in high fashion te brengen. Deze invloed is te zien in cartooneske ontwerpen, met de hand afgewerkte styling, hergebruikt textiel en psychedelische oppervlakken, die allemaal de levendigheid van deze trend samenvatten.

Elke kleur in Wonderment is bedoeld om mee te spelen, een belangrijk element in de trend die experiment, expressionisme en creativiteit wil bevorderen. Felle gelen, blauwen en oranjes lopen in elkaar over en bieden een breed scala aan mogelijkheden voor kleuren die het hele jaar door bruikbaar willen zijn.

(From left) Image: GCDS AW22, Mark Fast AW22, Molly Goddard AW22 - all courtesy of CatwalkPictures

Softly

Softly wordt omschreven als een van de meer commerciële trends voor het seizoen. Het heeft een meer filantropische benadering van mode, met een bijzondere nadruk op langzaam groeiende bedrijven en producten met een kleine impact. Authentieke storytelling is een centraal onderdeel van Softly, waarbij merken worden aangemoedigd om erfgoed veilig te stellen, culturele verhalen te verheffen en rekening te houden met diepgewortelde tradities, waarbij zowel voor de planeet als voor de mensen wordt gezorgd.

Zoals de naam al doet vermoeden, draait het kleurenschema van Softly om pasteltinten en herfsttinten, met bijzondere aandacht voor ruwe materialen en processen, zoals onbehandeld denim en natuurlijke kleurstoffen.

Net als de andere trends zijn remaking en repurposing bepalende kenmerken, maar ze zien er meer verheven uit, met technieken als shibori tie dye en handborduurwerk. Silhouetten passen bij de kalmte en sereniteit die Softly heeft verkend, gedefinieerd door het gebruik van cocooning vormen, duster lengtes en vereenvoudigde werkkleding.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.