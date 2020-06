5 vragen aan TMO Business School over duurzaamheid en technologie van de toekomst

De mode-industrie heeft door de coronacrisis harde klappen gekregen. Daardoor is de jarenlange roep om fundamentele veranderingen en verduurzaming in een stroomversnelling geraakt en gaat de hele sector op de schop. TMO Fashion Business School werkt binnen het onderwijs al jaren aan innovatie en duurzaamheid en levert daarmee future proof professionals aan de mode-industrie.

De business school heeft als missie om de branche te helpen te ontwikkelen en innoveren door goed en breed opgeleide mensen te leveren die dit soort veranderingen bij bedrijven in gang kunnen zetten. Studenten van TMO hebben de afgelopen drie jaar meer dan 200 fashion bedrijven geholpen te experimenteren met dergelijke innovaties. TMO’s onderwijsverantwoordelijke Chris van Veldhuizen vertelt hier meer over.

“Binnen TMO zijn we al jaren bezig met duurzaamheid en technologische innovaties. Het zijn echt belangrijke ankers binnen ons onderwijs. Niet als vak, maar als rode draad door de gehele opleiding. Dat begint al als studenten nieuw bij ons binnenkomen. De professional van de toekomst zal naast alle bestaande vak-, product- en branchekennis ook kennis van en inzicht moeten hebben in nieuwe werkwijzen en technologieën die bijdragen tot die duurzaamheid.”

Welke technologieën dragen volgens jou bij aan duurzaamheid?

“Tools voor digitale productontwikkeling bijvoorbeeld. Maar ook digitale productverkoop, niet alleen aan de consument maar ook business-to-business als retailers bij merkfabrikanten inkopen. We experimenteren daarnaast momenteel in een winkelcentrum in Nootdorp met een robot – een soort rijdend tablet - die mensen in de gelegenheid stelt vanuit huis te shoppen. De klant logt in op de robot in de winkel en kan via het scherm met de robot door de winkel gaan. Een personal shopper kan op deze manier de klant persoonlijk rondleiden en bedienen. Zeker in de huidige Corona tijd is dit een relevante innovatie die meerwaarde biedt en waar de retailer behoefte aan heeft nu er veel minder mensen naar de winkels komen. Zo hebben onze studenten de afgelopen drie jaar al meer dan 200 fashion bedrijven geholpen te experimenteren en innoveren.”

Op wat voor manier houdt TMO zich bezig met digitale productontwikkeling?

“Het gaat hier niet zozeer om verduurzaming door het materiaal van het product zelf maar door het digitaliseren van bepaalde processen waardoor een producent minder fysieke prototypes hoeft te produceren. Daarnaast kijken we naar het digitaliseren van processen waardoor levertijden worden verkort. Of het vervangen van het enorme woud aan etiketten in je kledingstuk door een QR-code die ook iets vertelt over de herkomst van het kledingstuk, waar onze studenten momenteel met een sportswear bedrijf een real-life business case aan het maken zijn.”

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor TMO?

“Duurzaamheid is voor ons een basis, een business filosofie. Het gaat niet alleen om kledingproductie en hoe je omgaat met grondstoffen trouwens. Ook hoe je omgaat met bijvoorbeeld transport en met je personeel. Natuurlijk moet je ook geld verdienen om de bedrijfskosten te kunnen betalen en werkgelegenheid in stand te houden, maar dus wel zo duurzaam mogelijk.”

De afgelopen tijd zien we steeds meer grote modebedrijven roepen om fundamentele veranderingen in de fashionbranche, zoals slow fashion. Hoe richt TMO het onderwijs in op het veranderende modesysteem?

“Het systeem gaat op de schop, het is eigenlijk al langer aan het gebeuren. De branche wordt nu gedwongen daar meer snelheid in te maken, wij met onze opleiding dus ook. De industrie is echter al enorm veranderd de afgelopen jaren. De scheidslijn tussen winter- en zomercollecties bijvoorbeeld. Die is al veel kleiner. Een aantal producenten zit al korter op de markt zodat wintercollecties in de winter en zomercollecties in de zomer worden uitgeleverd. Maar er zijn natuurlijk ook bedrijven die nog in de oude winter/zomer-cyclus zitten. Dat zal gaan veranderen. Die verandering betekent ook dat we moeten gaan nadenken over lokaal produceren. Dat scheelt aanzienlijk in de levertijd en verspilling. Terug naar vroeger zou je kunnen stellen, maar dan wel met moderne, innovatieve productiemethoden.”

Hoe draagt TMO bij aan al deze veranderingen?

“Onze missie is om de branche te helpen te ontwikkelen en innoveren. Dat doen wij door goed en breed opgeleide mensen te leveren die dit soort veranderingen bij bedrijven in gang kunnen zetten. Mensen die opgeleid worden door docenten die naast hun docentschap in de business werken. Daarnaast laten wij ons voeden door oud-studenten en de branche zelf natuurlijk. Zij kijken met ons mee naar het onderwijsprogramma.”

“Al tijdens de studie laten we studenten kennismaken met de branche en zoeken we samenwerking op een heel breed scala aan projecten zoals de eerder genoemde technologische innovaties. We zijn trots dat we als kennisinstituut mogen en kunnen bijdragen aan de transitie waar de branche voor staat; een duurzaam positieve toekomst voor de mode- en confectie branche. Want er is wel degelijk toekomst voor fashionbedrijven, maar je moet wel anders kunnen en durven denken en doen. Als TMO werken wij daar graag aan mee.”

Beelden: TMO