6 inspanningen op het gebied van duurzaamheid in de modeindustrie in oktober 2020

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal duurzaamheidsinspanningen uit de modeindustrie in binnen- en buitenland. Zes nieuwtjes van afgelopen oktober.

Denim Deal

Aan het eind van oktober ondertekenen dertig partijen uit de denimwaardeketen de Denim Deal. Dit initiatief wil ervoor zorgen dat het recyclen van post-consumer textiel de standaard wordt in de denim industrie. Hiervoor heeft het initiatief een reeks aan standaarden en toewijdingen op papier gezet.

Onder de ondertekenaars bevinden zich de merken Mudjeans, Scotch & Soda, Kings of Indigo, Kuyuchi en Loop.a Life. Ook House Denim, Sympany en Smart Fibresort behoren tot de ondertekenaars. Op dit moment is het initiatief voor nog Nederlands, maar initiatiefnemer James Veenhoff hoopt dat de Denim Deal snel wereldwijd wordt. Tijdens het ondertekenings evenement op 29 oktober werden andere partijen in de denim waardeketen dan ook opgeroepen om zich aan te sluiten.

Ontwerpersduo Schepers Bosman slaat handen ineen met Auping

Ontwerpers Sanne Schepers en Anne Bosman hebben in samenwerking met bedden- en matrassenfabrikant Auping een capsulecollectie gemaakt. Ze maakten hiervoor gebruik van reststoffen uit de Auping-fabriek in Deventer. Hierbij moet gedacht worden aan dekbedovertrekken, matrastijken en boxspringstoffen. Het doel van de samenwerking is om openheid en bewustwording te creëren rond lokale productie, handwerk en duurzaam Dutch Design.

Tommy Hilfiger lanceert circulair initiatief ‘Tommy for Life’

Modemerk Tommy Hilfiger gaat oude kledingstukken nieuw leven inblazen. Dit doet het merk met tweedehands, maar ook beschadigde kleding. Deze transformeert het bedrijf tot limited edition items. De pilot vindt nu plaats in Nederland en zal vervolgens uitbreiden naar andere Europese markten in 2021. ‘Tommy for Life’ bestaat uit drie categorieën. ‘Reloved’ heeft betrekking op tweedehands items die zijn ingeleverd door consumenten, ‘refreshed’ zijn retouritems en ‘remixed’ zijn kledingstukken die niet meer gerepareerd kunnen worden en uit elkaar gehaald worden om nieuwe items van te maken.

Tweedehands marktplaats Vinted neemt United Wardrobe over

De van oorsprong Litouwse kledingmarktplaats Vinted neemt Nederlandse concurrent United Wardrobe over. Alle accounts van United Wardrobe gaan over naar Vinted en de naam United Wardrobe zal verdwijnen. Vinted is op dit moment in elf Europese markten actief en heeft rond de 30 miljoen leden.

Levi’s introduceert Levi’s Secondhand

Ook Levi’s gaat ‘pre-loved’ items verkopen. Consumenten kunnen oude spijkerbroeken of denimjassen inleveren bij deelnemende winkels in de Verenigde Staten. De consument krijgt hiervoor een tegoedbon. Het ingeleverde item wordt schoongemaakt, gesorteerd en aangeboden op de website. Wanneer een item te versleten is om nog een nieuw leven te geven, wordt deze gerecycled.

Ontwerper Merel van Glabbeek introduceert Re-shirt

Merel van Glabbeek, van het gelijknamige duurzame modemerk, introduceert Re-shirt. Van Glabbeek neemt oude kledingstukken van klanten onder handen en vormt deze om tot een uniek, op maat gemaakt T-Shirt. De ontwerper biedt twee opties aan: ‘verras me’ en ‘gepersonaliseerd design.