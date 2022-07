6 vragen aan David Uijttewaal van FastFeetGrinded

Het Nederlandse FastFeetGrinded maakt nieuwe grondstoffen van oude schoenen. Dat doen ze wereldwijd en op een revolutionaire manier. Daar wilden we bij FashionUnited meer van weten. Mede-oprichter David Uijttewaal geeft antwoord op onze vragen.

Vertel eens, wie ben je en wat doe je?

Ik ben David Uijttewaal, mede-oprichter van FastFeetGrinded. Vijf jaar geleden zijn Danny Pormes en ik met dit bedrijf begonnen. We kennen elkaar uit onze tijd bij de Korps mariniers en hebben daarna allerlei dingen samen gedaan. Danny heeft een sportwinkel in Hoorn, Runners World, en we leveren ook sportschoenen aan defensie en justitie. Dan praat je op jaarbasis over duizenden en nog eens duizenden schoenen. Op een gegeven moment kregen we vanuit de overheid de vraag ‘wat doen jullie aan sustainability’? Op dat moment nog niet veel. Maar dat zette ons wel aan het denken. Onze tegenvraag was: ‘Wat doen jullie eigenlijk met al die schoenen die overblijven of afgedragen zijn’. Die bleken dus op de afvalberg terecht te komen. Toen wisten we: daar moeten we wat mee.”

Wat hebben jullie daarmee gedaan?

We zijn begonnen met het inzamelen van schoenen. Eerst de schoenen van defensie en justitie, daarna sportschoenen via inzamelpunten bij sportwinkels en vervolgens alle soorten schoenen. Inmiddels hebben we honderden inzamelpunten in heel Europa en daarbuiten. We verzamelen niet alleen gebruikte schoenen, maar ook - in opdracht van merken, fabrikanten, leveranciers en retailers - overstock, defecten, retouren en samples. Het gaat om miljoenen schoenen op jaarbasis. In het begin haalden we de schoenen met de hand uit elkaar, met hulp van medewerkers van een sociale werkplaats. Maar dat lukte al snel niet meer. Toen hebben we de unieke Shoe Recycle Machine ontwikkeld.

Dat klinkt revolutionair

Ja, dat is het ook. Ik kan niet precies vertellen hoe de machine werkt, want er rusten een aantal patenten op, maar je kunt het je ongeveer wel voorstellen: aan de ene kant gaan de schoenen erin, die al voorgesorteerd zijn op soort, en aan de ander kant komen de grondstoffen eruit. We hebben het dan over rubber, foam, textiel en leer. Elke duizend kilo schoen levert 380 kilo foam, 170 kilo rubber en 230 kilo textiel op. Ons doel is om dit jaar een miljoen paar schoenen te verwerken.

Wat gebeurt er met die grondstoffen?

De grondstoffen gaan zoveel mogelijk terug naar de schoenenproducenten die er weer nieuwe schoenen van maken. We sorteren bijvoorbeeld ook op merk. We werken samen met vrijwel alle grote sneaker- en schoenenmerken ter wereld. Zij leveren schoenen aan ons en wij leveren grondstoffen terug. Van schoen naar schoen, dat is ons doel. Dat is waar de circulaire economie om draait. Daarnaast worden er nog allerlei andere producten van onze grondstoffen gemaakt. Denk aan rubbervloeren voor kinderspeelplaatsen en winkelvloeren, balies en displays voor de winkelketens waar we mee samenwerken. Op dit moment doen we een pilot waarbij het rubber van klimschoenen wordt verwerkt in vloeren van klimhallen.

Hoe ziet de toekomst eruit?

De afgelopen jaren zijn we telkens uit ons jasje gegroeid en zijn we steeds naar een groter pand verhuisd. Op dit moment zijn we gevestigd in een mooi groot pand in Heerhugowaard. Verder blijven we onze ShoeRecycleMachine doorontwikkelen. De capaciteit wordt steeds groter en de grondstoffen schoner. We worden geholpen door Heilig BV, een bedrijf dat gespecialiseerd is in recyclen en recyclemachines in de breedste zin van het woord. Uiteindelijk is het de bedoeling om de SRM, zoals wij de machine noemen, op meerdere plekken ter wereld neer te zetten. Zodat de schoenen niet meer vanuit de hele wereld naar Nederland hoeven te komen, wat nu nog het geval is. Daar zijn we druk mee bezig en het ziet er allemaal positief uit.”

Wat is jullie boodschap voor de fashion industrie?

Wij strijden al jaren voor een verwijderingsbijdrage op schoenen, een soort statiegeld of recycletarief, zodat daarmee het recycleproces gefinancierd kan worden. Dan kunnen er pas echt grote slagen gemaakt worden. Tot op heden hebben we alles zelf ontwikkeld en gefinancierd. Als je dan bedenkt dat er ieder jaar 12 biljoen paar nieuwe schoenen worden geproduceerd en dat 95 procent daarvan op de afvalberg terecht komt en/of wordt verbrand, dan besef je hoe nodig het is om hier iets aan te doen.

