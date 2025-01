Achter de schermen bij Vanilia: Een blik op vakmanschap, waarden en visie

Vanilia, het dameskledingmerk dat zich onderscheidt door aandacht voor detail en vakmanschap, opent de deuren om een kijkje te geven in hun unieke werkwijze. Met een filosofie die draait om kwaliteit, duurzaamheid en een persoonlijke benadering, zet het bedrijf zich in voor een authentieke beleving. Of het nu gaat om het ontwerpen van collecties, het creëren van perfecte pasvormen of het leveren van een uitzonderlijke klantbeleving, alles gebeurt met precisie en passie.

Credits: Vanilia

Vakmanschap als kernwaarde

Bij Vanilia draait alles om vakmanschap, en dat begint bij de mensen. "Bij Vanilia gebeurt alles onder één dak, en vakmanschap staat centraal," zegt oprichter Michel. Van het servicekantoor in Nederland tot het atelier in Cappadocië, Turkije, elk onderdeel van het productieproces wordt nauwgezet uitgevoerd. "Het idee van de designer tot leven laten komen, daar krijg ik energie van. Als ik onze items op straat zie, voel ik trots.", vertelt Johan, een ervaren patronenmaker bij Vanilia.

Het proces omvat alles binnenshuis, van het ontwerpen van collecties tot het testen van stoffen in het eigen laboratorium. Daarnaast worden al de patronen gemaakt door Vanilia; een uniek en onderscheidend deel van het proces. Elk detail wordt met zorg overwogen, zodat klanten een product ontvangen dat zowel stijlvol, van hoge kwaliteit is, en de perfecte pasvorm heeft.

Innovatieve productie met oog voor duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij Vanilia. Stoffen worden zorgvuldig geselecteerd en uitvoerig getest voor optimale draagtijd, en het productieatelier in Cappadocië werkt met de modernste machines. Ook wordt er ingezet op korte transportlijnen en afvalbesparende oplossingen, zoals het zelf maken van transportbescherming van reststoffen.

Daarnaast benadrukt Vanilia dat de meest duurzame keuze ook ligt in tijdloosheid en bestendigheid, en biedt klanten items die langer meegaan zowel in ontwerp als hoge kwaliteit. Vanilia inspireert haar klanten om met respect om te gaan met hun kleding: goed verzorgen, koesteren en repareren waar nodig. Vanilia boutiques zijn voorzien van inhouse tailoring en bieden repair service, wat de draagbaarheid en levensduur van kleding verlengt en versterkt.

De kernwaarden van Vanilia

De waarden van Vanilia, zoals aandacht, verbinding en authenticiteit, zijn terug te zien in de interactie met klanten. In de boutiques staan deskundige Style Advisors klaar om persoonlijke service te bieden en shoppers te adviseren in elk onderdeel van hun winkelervaring. In de fysieke winkels van Vanilia komen alle eigenschappen van het merk samen en komt het tot leven, waardoor de klant een unieke beleving krijgt. Ook reparaties en aanpassingen kunnen in opdracht worden uitgevoerd.

Toekomstgericht met respect voor traditie

Met de tagline “Gemaakt voor jou, met aandacht voor elke stap. Vanilia is van nu en voor altijd.” wordt de missie treffend samengevat. Vanilia blijft trouw aan haar kernwaarden en combineert dit met een voortdurende drang naar innovatie. Op elk gebied – van productontwerp tot winkelbeleving en unieke experiences – weet Vanilia het beste naar voren te brengen en haar klanten telkens opnieuw te verrassen met aandacht voor detail en duurzaamheid.

