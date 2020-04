Aktiesport is de club voor geboren sporters

“Vorig jaar zijn we met het team een week lang naar Thailand geweest”, vertelt Daniëlle Wendt, Assistent Store Manager bij Aktiesport in Apeldoorn. “Het was een incentive vanuit Aktiesport omdat we drie maanden lang de hoogste omzet van alle filialen hadden. Ook zijn we naar een wedstrijd van Paris Saint Germain in Parijs geweest! Echt hele leuke inspirerende reizen van Aktiesport die je motiveren en het teamgevoel versterken!”

Een club voor geboren sporters

Aktiesport is een club voor geboren sporters. Winnaars die er altijd voor gaan. Ze zijn er voor elkaar: als één team. Met zestig locaties in Nederland is er altijd wel één in de buurt. Aktiesport is er voor de consumenten maar zorgt daarnaast erg goed voor hun medewerkers. Daniëlle Wendt is Assistent Store Manager bij Aktiesport in Apeldoorn en werkt al zes jaar bij Aktiesport. Ze startte als parttime-verkoper naast haar opleiding en groeide door tot fulltime Assistent StoreManager.

“Aktiesport hecht veel waarde aan hun personeel. Er worden veel opleidingen en trainingen aangeboden en goed gekeken naar de potentie van de medewerkers. Toen ik zes jaar geleden begon als BBL’er (Beroeps Begeleidende Leerweg: een combinatie van werk en opleiding, red.) werd ik meteen gezien als volwaardig werknemer. Ik kreeg echt de kans om mezelf te laten zien en te ontwikkelen.”

Positieve instelling

“Ik ben altijd bezig met mijn werk en zie overal verbetering in. Dat is ook belangrijk in mijn functie. Als Assistent Store Manager ben ik onder andere verantwoordelijk voor stagiaires en het opleiden van personeel. Voordat de winkel opengaat, bespreken de Store Manager en ik samen met het team hoe we de taken verdelen en wat we van de dag kunnen verwachten. We laten het team voornamelijk zelf nadenken zodat zij ook groeien in hun functie en de potentie zichtbaar wordt. Door een positieve instelling en behulpzaam te zijn voor je collega’s ontstaat er een goede energie in het team en is iedereen erg gedreven!”

Geen dag hetzelfde

Niemand in het team van Daniëlle hoeft zich te vervelen. “Er is altijd wat te doen”, vertelt ze. “Twee keer per week komen er artikelen binnen die allemaal worden uitgepakt, gescand, gelabeld en uitgehangen. Vervolgens delen we de winkel opnieuw in en bedenken we hoe we de nieuwe collecties het beste kunnen presenteren. Maar het leukste is natuurlijk het helpen van de klanten. Geen klant is hetzelfde en daardoor is ook geen dag hetzelfde. In de verkooptrainingen leren we om de klanten op de beste manier te helpen.”

Laten zien wat je kunt

Het is niet verrassend dat Daniëlle met haar team de reis naar Thailand won. “De drukste dagen zijn het leukste”, vertelt ze. ”Daarom vind ik de feestdagen echt het hoogtepunt van het jaar. Dan help je heel veel mensen en laat je als team zien wat je kunt. Dat dat wordt beloond met een reis geeft iedereen natuurlijk een enorme boost.”

Over JD Group

Aktiesport heeft goede banden met Perry, maar weet je ook wie de internationale partner van Aktiesport is? In 2016 nam JD Sports Fashion PLC de formules Perry en Aktiesport over. Daaruit ontstaat de dochteronderneming Sports Unlimited Retail BV. JD Sports Fashion is met ruim 2.500 winkels in diverse formules een toonaangevende retailer in sport fashion binnen Europa en daarbuiten. Aktiesport is een van de Nederlandse formules.