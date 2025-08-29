Amsterdam Fashion Week om de hoek: Dit moet je weten over deze editie

Amsterdam Fashion Week staat voor de deur. Zaterdag 30 augustus vinden de eerste evenementen en shows plaats en de modeweek loopt nog door tot en met donderdag 4 september. Deze editie zijn er meerdere punten om op te letten.

Duurzaamheidsregels uit Kopenhagen

Amsterdam Fashion Week is een samenwerking aangegaan met Copenhagen Fashion Week om de duurzaamheidsnormen van de laatstgenoemde te implementeren. Voor de editie van 2025 betekent dit nog een pilotfase, aldus het persbericht eerder dit jaar. Gedurende deze fase zullen de deelnemende merken gemeten worden aan de hand van de duurzaamheidseisen. De volledige implementatie van de richtlijnen zal pas in 2026 gebeuren.

Het schema van de modeweek had de afgelopen jaren al meerdere merken die upcyclen zoals 1/Off, Atelier Reservé en RDVK. Nu lijkt een ietwat activistische toon aangeslagen te worden. 1/Off presenteert namelijk een kunstinstallatie gemaakt van gedoneerde en ongedragen kleding. Op het programma staat ook een show van het merk Reconstruct powered by Fleuril. Wasmiddelmerk Fleuril zet al langer in op het ‘nieuw leven inblazen' van kleding door kleuren te herstellen. Dit past bij het streven om kleding langer mee te laten gaan.

Een plek voor modest fashion

Het succes van merken zoals Merrachi en Les Atelier is niet meer te ontkennen. Het is dan ook niet gek dat modest fashion merken een plek krijgen op Amsterdam Fashion Week. Het gaat hier niet om een modeshow, maar op een hub die gedurende de week geopend is. In Maison Modeste, gecureerd door ondernemer en oud Vogue-hoofdredacteur Yeliz Çiçek, zullen de merken Destaniya, Amoza, Maziya en Suits for Her te vinden zijn.

Halina Reijn

Een verrassende naam op de agenda dit jaar is modemerk WE Fashion. Het Nederlandse merk strijkt neer in het NXT Museum voor een filmische ervaring, geregisseerd door Halina Reijn. Reijn stond vorig jaar internationaal in de schijnwerpers door haar film Babygirl.

Grote namen

Belgisch modehuis Natan is teruggekeerd naar Amsterdam voor een show en is meteen de grootste naam van het showschema. Een opvallende nieuwkomer is Mode Stipendium-winnaar Camiel Fortgens. Tot zijn winst was Fortgens vooral buiten de Nederlandse grenzen bekend, maar recent wist hij zijn weg terug te vinden naar Europa. Zo toonde hij deze zomer op de straten van Parijs zijn nieuwste collectie (waar een Parisienne gewoon op de fiets doorheen ging, want wie heeft er nou de tijd om echt te wachten?) en komt hij nu naar Amsterdam.