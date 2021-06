Antwerp Fashion Week en Belgian Focus zetten 6 Belgische merken in de kijker

Op zondag 18 en maandag 19 juli vindt de eerste editie van Antwerp Fashion Week plaats. Retailers uit België en daarbuiten kunnen er hun hart ophalen aan een groot aanbod merken, zowel van Belgische bodem als een waaier aan internationale merken. Elke dag komen er nog inschrijvingen bij.

Nu de grote modebeurzen van de Benelux zoals Modefabriek zijn afgelast biedt Antwerp Fashion Week een unieke kans om de collecties van een groot aanbod aan merken te bewonderen in het mooie Antwerpen. Aarzel dus zeker niet om Antwerpen een bezoekje te brengen op 18 en 19 juli.

De meer dan honderdvijftig merken die zich nu al hebben ingeschreven zullen te zien zijn in de verschillende deelnemende showrooms en pop-up locaties. Bovendien werkt Antwerp Fashion Week samen met Velo Antwerpen, de stadsfietsen van Antwerpen, zodat elke bezoeker zich gemakkelijk van de ene locatie naar de andere kan verplaatsen en de auto een dagje links kan laten liggen. Bezoekers kunnen een gratis voucher voor Velo Antwerpen ophalen in de deelnemende showrooms en zich zo een dag lang op een eco-friendly manier door de stad begeven.

De Showroom van DK Company in de Van Wervestraat.

Of u nu een gerenommeerde professional bent binnen de sector of van plan bent voor het eerst uw eigen winkel te openen, of u nu in België woont of in Nederland, iedereen is van harte welkom in Antwerpen.

De stad staat op zondag 18 en maandag 19 juli volledig in het teken van mode. Iedere deelnemer kiest voor een andere invulling. Het ene merk kiest voor een showroom, het andere houdt een open deur dag of organiseert een zomer aperitief, nog een ander houdt een kleine modeshow…voor ieder wat wils dus! Het evenement zal volledig fysiek plaatsvinden om professionals de kans te bieden de kledingstukken, accessoires en meer van dichtbij te kijken en de stoffen door hun handen te laten glijden, indien gewenst. Op de website van het evenement vindt u een handig Google Maps kaartje zodat u zelf uw route kunt uitstippelen.

Zowel de kleine creatievelingen als de grotere modenamen krijgen de kans hun nieuwste collecties te showen tijdens Antwerp Fashion Week 2021. Denk bijvoorbeeld aan bekende modemerken zoals Denham jeans, Part Two, French Connection, Second Female, Zoe Karssen, Nümph, Armedangels en Kuyichi.

Deelnemers Antwerp Fashion Week

Fashion Cloud

B2B modevakplatform Fashion Cloud zal te vinden zijn in Selfedge Showroom en Showroom Noire. Bezoekers zullen daar hoogstpersoonlijk uitleg krijgen over Fashion Cloud en hoeven niet op voorhand te reserveren.

Naast Showroom Noire en Selfedge Showroom nemen ook Eye on Fashion, State of Art, Fresh Agency, Raramuri, Evelien van Hooydonck, Trotstar, Mieke Dierckx, Atelier Amandine, Studio Fishbone, Looks Agencies, Just Brands, New Look Fashion Deal, Mermin Agency, Lien Hereijgers, Fair Brands Fashion Agency, Awardt, Intens41 Agency, Oh Live, Jo&Co, Fox Agency, Jacki Collet-The Gallery, The Closet, Profuomo, Laundry Lab, DK Company, Preview Fashion Agency, en Atelier Minimalist deel.

De Showroom van Preview Fashion Agency op de Oude Leeuwenrui.

Antwerpen-Noord

De Showroom van Fashion Brewery op het Hessenplein. Hier bevinden zich Eye on Fashion, Showroom Noire en The Closet.

In de showroom van Eye On Fashion op het Hessenplein, dichtbij museum MAS in Antwerpen-Noord, vindt u de collecties van merken Freebird, Simple, Kaporal, en &Co Woman. Als u zich dan toch al op het Hessenplein bevindt, vergeet dan zeker niet een kijkje te nemen bij Showroom Noire met merken zoals Just Female, Zoe Karssen, Club L’Avenir, Norr en Rain by Lund. In de showroom van DK Company in de Van Wervestraat, vindt u de merken Culture en Part Two.

Antwerpen-Centrum

In het centrum van Antwerpen openen twee showrooms hun deuren ter gelegenheid van Antwerp Fashion Week. In het historische centrum vindt u Selfedge Showroom, op de Theodoor van Rijswijckplaats 4 met merken Won Hundred, TheGoodPeople, Garment Project, Neuw Denim, Uncle Bright, Adam Underwear, Butcher of Blue, Woodbird, Shaka, Blue de Genes, en Solid. De tweede showroom in Antwerpen-Centrum is Studio Fishbone met adres in de Van Stralenstraat 24, vlakbij het station. Hier vindt u jeansmerk Denham, Qubz, Saint Steve, Fat Moose, Clean Cut Copenhagen, en The Short.

De Showroom van Studio Fishbone in de Van Stralenstraat.

Antwerpen-Zuid

Op het Antwerpse Zuid vindt u onder meer showroom Laundry Lab in de Verschansingstraat 40 met de merken AMT Studio, Untold Stories, Designers Society, Mus Bom Bon, Anna + Nina, Tet.Swim-Loungewear, Time of Sweden en het eigen Laundry Lab Collection. Daarnaast is het zeker de moeite waard om eens binnen te springen bij showroom Profuomo op de Oudeleeuwenrui 7-11, waar u de Profuomo collectie kan ontdekken.

Hou zeker de website van Antwerp Fashion Week in de gaten want er komen nog elke dag nieuwe inschrijvingen binnen! De meest actuele merkenlijst is te raadplegen via www.antwerpfashionweek.com

Om Antwerp Fashion Week zo soepel mogelijk te laten verlopen, krijgt de organisatie ondersteuning van partners Fashion Cloud, Velo Antwerpen, Modeunie en Vlaamse culturele organisatie Flanders D.C.