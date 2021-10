Anya Hindmarch lanceert collectie biologisch afbreekbare leren tassen

De Britse ontwerper Anya Hindmarch lanceert een collectie biologisch afbreekbare leren tassen. Na twee jaar van onderzoek en ontwikkeling debuteert het in Londen gevestigde merk het assortiment in een poging om stukken te creëren die van nature biologisch afbreekbaar zijn.

Hindmarch vertelde de Business of Fashion: "We willen dat deze tas voor altijd meegaat en dat moet ook kunnen als er goed voor de tas wordt gezorgd. Maar mocht het op de afvalberg terechtkomen, dan wordt het afgebroken...Echter, als je het wil composteren, heb ik liever dat je de tas op eBay verkoopt of aan iemand anders geeft."

Hindmarch is een voorvechter van duurzame mode sinds haar lancering van de I am not a Plastic Bag in 2007 als onderdeel van het samenwerkingsproject met Antidote en We Are What We Do, de beweging die nu Shift heet. Nadat duizenden mensen in de rij stonden om een draagtas van Sainsburys te kopen (80.000 op de lanceringsdag), kreeg het project wereldwijd veel persaandacht. Het wakkeerde ook de discussie aan over het gebruik van plastic tassen, en het droeg bij aan de uiteindelijke beslissing om plastic tassen in het VK in rekening te brengen.

De nieuwe collectie, getiteld Return to Nature, heeft een volledig traceerbare toeleveringsketen, met fabrikanten en leveranciers in Duitsland en productie in Spanje. Het leer wordt niet behandeld met zware metalen of andere (schadelijke) chemicaliën, maar afgewerkt met vloeibare zijde. Bij deze afwerkingsmethode, die wordt gebruikt door bedrijven als Chanel, worden garens bedekt met zijde. Het resultaat is duurzame, bestendige stof die zacht aanvoelt op de huid.

Hindmarch vertelde aan BoF dat de tas niet gevoerd is en hardware vrij. De accessoire is aan elkaar genaaid met katoen dat eveneens biologisch afsbreekbaar is. Het heeft ook een wax coating gemaakt van natuurlijke oliën, die met de hand is aangebracht.

De collectie is verkrijgbaar via pre-order bij de flagshipstore van het merk in Knightsbridge, Londen en via MatchesFashion.com.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking: Esmée Blaazer